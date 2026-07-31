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Maisons à vendre en Municipal Unit of Meliteieis, Grèce

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villas
24
28 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Chlomós, Grèce
Maison 5 chambres
Chlomós, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 254 m²
Nombre d'étages 2
Entrez dans un investissement prêt à l'emploi à Corfou sans commencer par zéro. Ce projet de…
$453,924
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Vendeur particulier
Langues
Polski
Villa 1 chambre dans Municipality of Southern Corfu, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Southern Corfu, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Sol 1/1
A vendre est un chalet de 230 mètres carrés avec un terrain de 1200 mètres carrés dans le vi…
$580,774
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Chalet 5 chambres dans Pendáti;Pentáti, Grèce
Chalet 5 chambres
Pendáti;Pentáti, Grèce
Chambres 5
Surface 200 m²
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se …
$389,634
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Villa 3 chambres dans Chalikoúnas, Grèce
Villa 3 chambres
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 155 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose de 2 c…
$1,40M
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Villa 1 chambre dans Strongylí, Grèce
Villa 1 chambre
Strongylí, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Sol 1/1
Nous offrons à votre attention une petite villa dans un endroit calme et isolé près du célèb…
$931,101
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Villa 5 chambres dans Haut-Pavliána, Grèce
Villa 5 chambres
Haut-Pavliána, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Chalet de 2 étages d'une superficie de 200 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le pr…
$384,079
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Villa 3 chambres dans Municipality of Southern Corfu, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Southern Corfu, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol -1/1
A vendre Gîte de 1 étage d'une superficie de 150 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le gîte …
$465,550
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Villa 1 chambre dans Saint-Démétrios, Grèce
Villa 1 chambre
Saint-Démétrios, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Sol 1/1
Sur la côte avec une vue imprenable, à vendre une villa de 250 m2 avec son propre terrain de…
$2,91M
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Villa 4 chambres dans Mesongi, Grèce
Villa 4 chambres
Mesongi, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 290 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le prem…
$698,326
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Villa 1 chambre dans Moraḯtika, Grèce
Villa 1 chambre
Moraḯtika, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
Sol 1/1
Dans un petit village touristique populaire, sur la côte ouest de l'île de Corfou, un chalet…
$698,326
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Villa 3 chambres dans Pendáti;Pentáti, Grèce
Villa 3 chambres
Pendáti;Pentáti, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 220 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose d'une …
$3,38M
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Villa 1 chambre dans Strongylí, Grèce
Villa 1 chambre
Strongylí, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Sol 1/1
Vente: Villa complexe avec vue sur le lac et proximité de la plage Offre unique - un complex…
$931,101
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Villa 8 chambres dans Saint-Matthieu, Grèce
Villa 8 chambres
Saint-Matthieu, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 265 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 265 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose de 5 c…
$1,98M
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Villa 4 chambres dans Saint-Démétrios, Grèce
Villa 4 chambres
Saint-Démétrios, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 128 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le prem…
$465,550
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Villa 5 chambres dans Strongylí, Grèce
Villa 5 chambres
Strongylí, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 360 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose de 2 c…
$2,68M
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Villa 3 chambres dans Chalikoúnas, Grèce
Villa 3 chambres
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 235 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 235 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose d'un s…
$931,101
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Villa 3 chambres dans Saint-Matthieu, Grèce
Villa 3 chambres
Saint-Matthieu, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain pied de 130 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose d'u…
$290,969
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Maison de ville 1 chambre dans Chalikoúnas, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Sol 1/1
Maison de ville à vendre de 104 m2 sur l'île de Corfou. La maison de ville est située sur 0 …
$907,823
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Villa 4 chambres dans Strongylí, Grèce
Villa 4 chambres
Strongylí, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol -1/2
A vendre Maison de plain-pied de 125 m2 sur l'île de Corfou. Le rez-de-chaussée se compose d…
$616,854
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Villa 2 chambres dans Chalikoúnas, Grèce
Villa 2 chambres
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Chalet de 2 étages d'une superficie de 82 mètres carrés sur l'île de Corfou en cons…
$791,436
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Villa 1 chambre dans Saint-Matthieu, Grèce
Villa 1 chambre
Saint-Matthieu, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 290 m²
Sol 1/1
Villa à vendre de 290 m2 sur l'île de Corfou. De la fenêtre, vous pouvez voir la mer, les mo…
$721,603
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Chalet dans Saint-Matthieu, Grèce
Chalet
Saint-Matthieu, Grèce
Surface 230 m²
A vendre, un chalet de 230 m2 qui se trouve sur un terrain de 1.200 m2 dans le village tradi…
$589,174
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Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Chalikoúnas, Grèce
Villa 3 chambres
Chalikoúnas, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 155 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose de 2 c…
$1,40M
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Villa dans Pendáti;Pentáti, Grèce
Villa
Pendáti;Pentáti, Grèce
Surface 290 m²
A vendre villa de 290 mètres carrés sur l'île de Corfou. Extras inclus avec la propriété: pl…
$732,039
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Saint-Matthieu, Grèce
Villa 1 chambre
Saint-Matthieu, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol 1/1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 160 mètres carrés sur l'île de Corfou. De …
$296,788
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Villa 3 chambres dans Saint-Démétrios, Grèce
Villa 3 chambres
Saint-Démétrios, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 152 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 152 m2 sur l'île de Corfou. Le premier étage se compose d'une …
$2,39M
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Villa 1 chambre dans Chlomatianá, Grèce
Villa 1 chambre
Chlomatianá, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Sol 1/1
District de LinhaC'est une ferme classique de deux étages. Au rez-de-chaussée il y a une cui…
$436,454
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Villa 2 chambres dans Strongylí, Grèce
Villa 2 chambres
Strongylí, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 105 mètres carrés sur l'île de Corfou. Le prem…
$325,885
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Meliteieis, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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