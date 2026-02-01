Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Hermionide, Grèce

Municipal Unit of Kranidi
70
Municipal Unit of Ermioni
20
90 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 220 mètres carrés dans la Péloponnèse Est - He…
$762,092
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison 3 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Une maison très charmante avec un jardin, un cadre magnifique et une vue partielle sur la me…
$211,080
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 259 m²
Sol -1
À vendre Maison de 3 étages de 259 mètres carrés à Péloponnèse. Semi-sous-sol se compose de …
$599,014
Laisser une demande







Villa 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 292 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 292 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$1,64M
Laisser une demande






Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 170 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaussée se compos…
$1,56M
Laisser une demande






Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 350 m2 dans la Péloponnèse Est - Hermionida. L…
$644,847
Laisser une demande

Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 1000 m2 dans le Péloponnèse Est - Hermionida. Le premier étage…
$4,69M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 3 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 200 mètres carrés dans le Péloponnèse Est …
$996,582
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 215 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 215 mètres carrés dans la Péloponnèse Est - He…
$312,343
Laisser une demande

Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 1000 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$4,68M
Laisser une demande






Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages d'une superficie de 300 mètres carrés dans la Péloponnèse Est - H…
$2,11M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 280 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$1,85M
Laisser une demande






Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 259 m²
Sol -1/1
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 259 mètres carrés sur la péninsule du Péloponn…
$601,549
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 3 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 122 mètres carrés dans la Péloponnèse Est …
$728,148
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages d'une superficie de 500 mètres carrés dans le Péloponnèse Est - H…
$1,76M
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 350 m²
Sol 1/1
--------------------------------------------------------------------------------------------…
$937,960
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 167 m²
Sol -1/1
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 167 m2 dans le Péloponnèse Est - Hermionida. L…
$509,003
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 109 m2 à Péloponnèse. La maison se compose de 3 chambres, salo…
$334,066
Laisser une demande






Villa 2 chambres dans Petrothalassa, Grèce
Villa 2 chambres
Petrothalassa, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Sol -1/1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 70 mètres carrés sur la péninsule du Péloponnè…
$364,400
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 3 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 280 m²
Cette villa de luxe est située à Porto Heli, une charmante ville portuaire pittoresque et st…
$1,80M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 200 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. La maison se …
$994,875
Laisser une demande






Villa 7 chambres dans Ágios Emilianós, Grèce
Villa 7 chambres
Ágios Emilianós, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 650 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de deux étages de 650 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez de cha…
$2,34M
Laisser une demande






Villa 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
A vendre Villa de 2 étages de 300 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$2,35M
Laisser une demande






Maison de ville 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre de 190 m2 dans la Péloponnèse orientale. La maison de ville est sit…
$539,327
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Maison 4 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 157 m²
Présentant une superbe villa dans la zone très désirable de Porto Hydra d'Argolida, Péloponn…
$792,448
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Maison d'un étage de 122 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionid…
$728,148
Laisser une demande






Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 348 m²
Présentant un chef-d'œuvre de la mer vivant dans le prestigieux Ermioni, Argolida, juste à c…
$2,23M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 203 m2 dans le Péloponnèse Est - Hermionida. L…
$1,17M
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 348 m²
A vendre villa en construction de 348 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. La propri…
$2,58M
Laisser une demande






Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-so…
$760,786
Laisser une demande







Types de propriétés en Hermionide

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Hermionide, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
