  2. Grèce
  3. Municipality of Glyfada
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipality of Glyfada, Grèce

villas
16
chalets
20
maisons de ville
38
75 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 139 m²
Sol 4/5
A vendre maisonnette de 139 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème étage …
$434,503
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Sol 3/4
Maison de ville à vendre d'une superficie de 225 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$2,23M
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 370 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 370 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$2,72M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 310 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction maisonnette de 310 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$5,83M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Glyfada au sud d'Athènes, région de Pyrnari, maisonnette de 147 m2 de construction de luxe, …
$911,469
Chalet 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 480 m2 à Athènes. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sal…
$2,20M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 234 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre d'une superficie de 234 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$762,092
Villa 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Nombre d'étages 4
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 380 mètres carrés à Athènes. Le premier étage …
$1,55M
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Sol 3
Vente maisonnette de 225 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage se …
$2,17M
Villa 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Nombre d'étages 4
A vendre Villa de 4 étages de 380 m2 à Athènes. Sous-sol se compose d'une chambre, une cuisi…
$1,72M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 156 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-s…
$640,321
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 4/5
A vendre maison de ville de 150 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$1,06M
Villa 1 chambre dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Sol 1/1
Une maison de deux étages d'une superficie de 150 mètres carrés est mise aux enchères. Date …
$1,58M
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
La maisonnette est située au rez-de-chaussée (70 m2) et au deuxième étage (170 m2), elle dis…
$1,20M
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 325 m²
Sol 4/5
A vendre en construction maisonnette de 325 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$6,29M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Sol -2/1
Maison de ville à vendre d'une superficie de 390 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$1,64M
Villa 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 371 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 371 mètres carrés à Athènes. Le premier étage …
$1,11M
Villa 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 60 mètres carrés à Athènes. Le chalet se c…
$433,806
Villa 9 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 9
Nombre de salles de bains 3
Surface 564 m²
Sol -1/4
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 564 mètres carrés à Athènes. Le rez-de-chaussé…
$1,52M
Villa 5 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
Sol -2/4
A vendre Villa de 4 étages d'une superficie de 380 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se c…
$1,76M
Villa 7 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 750 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 5 étages de 750 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose de salon…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 232 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 232 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 4ème étage …
$1,37M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 60 m2 à Athènes. La maison se compose de 3 chambres, salon, un…
$423,069
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 5/6
A vendre en construction maisonnette de 130 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$971,915
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Sol 1/1
Maison de ville de luxe à vendre dans la prestigieuse banlieue d'Athènes, Vule. C'est l'une …
$1,11M
Chalet 2 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 2
Surface 140 m²
À vendre -- Maisonette résidentielle -- Athènes Sud: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 Chambres, 2…
$502,477
Villa 10 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Villa 10 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 10
Nombre de salles de bains 9
Surface 640 m²
Nombre d'étages 4
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 640 mètres carrés à Athènes. Le premier étage …
$4,22M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 4/5
A vendre en construction maisonnette de 150 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,03M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
A vendre en construction maisonnette de 170 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,70M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Glyfada, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Glyfada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 5/6
A vendre maison de ville de 130 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$996,582
