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Maisons à vendre en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
138 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 590 m²
Maison individuelle de 590 m2 à vendre à Voula. sur un terrain de 650 m2. Développé sur troi…
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Villa 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Sol -1/2
For sale 4-storey villa of 600 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of 2 bedrooms, on…
$8,66M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 426 m²
Sol -1/3
For sale maisonette of 426 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement c…
$1,53M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 245 m²
Sol -2/1
A vendre en construction Maison de 4 étages de 245 mètres carrés en Attique. Sous-sol se com…
$923,670
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol -1/1
A vendre en construction maisonnette de 150 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$1,29M
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 236 m²
Nombre d'étages 2
Une magnifique maison de ville en vente dans la prestigieuse zone balnéaire d'Athènes, Voula…
$1,10M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​85 sq.m. in Athens. The first floor consists of …
$797,266
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 275 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 275 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$763,504
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Villa 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 1/2
For sale 2-storey villa of 160 sq.meters in Athens. 1st floor consists of living room with k…
$1,15M
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Villa 8 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 8 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 900 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 1900 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose d'une…
$8,08M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Sol -1/3
For sale 4-storey cottage with an area of ​​370 sq.m. in Athens. The ground floor consists o…
$1,10M
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Villa 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey villa with an area of 500 sq.m in Athens. The first floor consists of one …
$3,28M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 4
For sale 0-storey house of 300 sq.meters in Athens. There are: a fireplace. The owners will …
$1,15M
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 154 m²
À Vendre -- Maisonnette résidentielle -- Attique Est: Voula - Nea Kalymnos 154 Sq.m., 3 Cham…
$740,007
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maison de ville zone de 300 mètres carrés à Athènes. La maison de ville est située …
$1,74M
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Sol 3/4
A vendre maison de ville de 200 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$1,56M
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol 1/1
A vendre maison de ville de 160 m2 dans le centre de la Grèce. La maison de ville est située…
$2,31M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 286 m²
Nombre d'étages 3
For sale 4-storey house of 286 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,27M
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Duplex à vendre, 4ème étage, situé dans la région de Voula. La propriété a une superficie to…
$1,52M
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Villa 1 chambre dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
Sol 1/4
For sale 0-storey cottage with an area of ​​300 sq.m. in Athens. The windows offer mountain …
$1,17M
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Chalet dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 100 m²
✨ Detached House 100 sq.m. on a 165 sq.m. Plot – Asyrmatos, Aliantos (Vari – Varkiza) In…
$271,328
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 91 m²
Sol 2/3
A vendre en construction maisonnette de 91 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nivea…
$762,028
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Villa 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey cottage with an area of ​​260 sq.m. in Athens. The first floor consists of…
$644,847
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Maison de ville 9 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 9 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 12
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Sol -1/3
For sale maisonette of 350 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement c…
$3,58M
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Maison de ville 6 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 285 m²
Sol -1/1
A vendre maison de ville de 285 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$3,52M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Voula Sud Zone Nea Kalymnos, en construction maisonette 215 m2 3 niveaux (sol sous-sol et 1e…
$1,45M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
Nombre d'étages 2
For sale 3-storey villa with an area of ​​360 sq.m in Athens. The first floor consists of a …
$4,28M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 2 étages de 85 mètres carrés à Athènes. Rez de chaussée se compose d'une …
$785,120
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Sol -1/3
For sale 3-storey house of 225 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of living room,…
$577,294
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Vari au sud de la région d'Athènes Miladeza, maisonnette indépendante de 207 m2 sur un terra…
$559,375
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Types de propriétés en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

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maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
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avec Vue du lac
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