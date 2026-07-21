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Maisons avec jardin à vendre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

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Düsseldorf
7
Essen
4
Duisbourg
4
Mönchengladbach
3
2 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Mönchengladbach, Allemagne
Maison 6 chambres
Mönchengladbach, Allemagne
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 3
Prix: 210.000 € pour ce prix vous obtenez une maison de 3 appartements de 3 chambres! Qu'est…
$244,404
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Maison dans Essen, Allemagne
Maison
Essen, Allemagne
Surface 450 m²
Nombre d'étages 4
Immeuble à vendre à Essen Un immeuble bien entretenu, générateur de revenus dans un emplacem…
$765,531
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Types de propriétés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

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chalets
duplex

Caractéristiques des propriétés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

avec Garage
Bon marché
Luxe
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