Chalets à vendre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

4 propriétés total trouvé
Chalet 13 chambres dans Pulheim, Allemagne
Chalet 13 chambres
Pulheim, Allemagne
Nombre de pièces 13
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
$2,17M
Laisser une demande
Chalet dans Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Chalet
Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Surface 257 m²
Nombre d'étages 2
$1,45M
Laisser une demande
Chalet 6 chambres dans Dortmund, Allemagne
Chalet 6 chambres
Dortmund, Allemagne
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 382 m²
Nombre d'étages 3
$2,27M
Laisser une demande
Chalet 10 chambres dans Wurselen, Allemagne
Chalet 10 chambres
Wurselen, Allemagne
Nombre de pièces 10
Nombre d'étages 2
$1,74M
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

