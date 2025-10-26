Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Rhénanie-du-Nord-Westphalie
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

3 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Duplex 2 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Nombre d'étages 2
$871,352
Laisser une demande
Duplex 5 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Duplex 5 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
$795,835
Laisser une demande
Duplex 5 chambres dans Hagen, Allemagne
Duplex 5 chambres
Hagen, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 149 m²
Nombre d'étages 3
$942,763
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller