Maisons à vendre en Essen, Allemagne

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Allemagne, Allemagne
Maison 4 chambres
Allemagne, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
$703,472
Maison 9 chambres dans Essen, Allemagne
Maison 9 chambres
Essen, Allemagne
Nombre de pièces 9
Surface 190 m²
Nombre d'étages 3
$649,448
