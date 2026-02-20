Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Allemagne

Francfort-sur-le-Main
7
Düsseldorf
7
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
42
Hesse
16
2 propriétés total trouvé
Maison 7 chambres dans Buches, Allemagne
Maison 7 chambres
Buches, Allemagne
Nombre de pièces 20
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 515 m²
Nombre d'étages 3
ISS GLOBAL Immobilier & BAUTRÄGERINVESTISSEMENT EN ALLEMAGNENEUBAUPROJECTS EN LAGE CENTRALOB…
$2,57M
Maison 5 chambres dans Selters, Allemagne
Maison 5 chambres
Selters, Allemagne
Nombre de pièces 16
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 324 m²
Nombre d'étages 3
ISS GLOBAL Immobilien & BAUTRGERINVESTISSEMENT EN ALLEMAGNED'AUTRES FAMILLES EN LAGE CENTRAL…
$1,36M
