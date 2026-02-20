Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

5 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Propriété d'exception au coeur de Cannes. Au coeur de Cannes Californie, cachée dans un doma…
$12,41M
Villa 3 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 3 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Pour les amoureux de la nature seulement ! Dans le plus beau et exclusif quartier de la Côte…
$1,54M
Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxueuse villa moderne idéalement située dans le prestigieux domaine du Mont Boron à deux pa…
$7,24M
Villa 4 chambres dans Mougins, France
Villa 4 chambres
Mougins, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec piscine au Domaine Mougins.  Chambres : 5 - Surface habitable : 171 m². …
$2,49M
