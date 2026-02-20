Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. France
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
111 propriétés total trouvé
Villa dans Rue Edouard Perrichi, France
Premium Premium
Villa
Rue Edouard Perrichi, France
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Villa unique à Toulon — vue mer et emplacement stratégique sur la Côte d'AzurSur les hauteur…
$3,37M
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Maison 4 chambres dans Villeneuve-Loubet, France
Maison 4 chambres
Villeneuve-Loubet, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Antibes. Dans un complexe résidentiel surveillé avec sécurité 24h/24, nous vous proposons à …
$1,30M
Agence
ИП Риелтор без границ kz
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Villa 4 chambres dans Cogolin, France
Villa 4 chambres
Cogolin, France
Chambres 4
Surface 82 m²
Autres Sommaire
$575,146
Villa 4 chambres dans Cogolin, France
Villa 4 chambres
Cogolin, France
Chambres 4
Surface 94 m²
Autres Sommaire
$687,851
Villa 5 chambres dans Le Cannet, France
Villa 5 chambres
Le Cannet, France
Chambres 5
Surface 116 m²
Autres Sommaire
$987,624
Villa 4 chambres dans Saint-Raphaël, France
Villa 4 chambres
Saint-Raphaël, France
Chambres 4
Surface 95 m²
Sol 4
Autres Sommaire
$845,871
Villa 4 chambres dans Fréjus, France
Villa 4 chambres
Fréjus, France
Chambres 4
Surface 83 m²
Autres Sommaire
$577,470
Villa 3 chambres dans Fréjus, France
Villa 3 chambres
Fréjus, France
Chambres 3
Surface 73 m²
Autres Sommaire
$431,069
Villa 4 chambres dans Cogolin, France
Villa 4 chambres
Cogolin, France
Chambres 4
Surface 94 m²
Autres Sommaire
$694,823
Villa 7 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 7 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
Villa with a sea view near the city of Wilfransh-Sur-Mer. Price:   19   000000,--
$20,55M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 5 chambres dans Marseille, France
Villa 5 chambres
Marseille, France
Chambres 5
Surface 195 m²
Dans le 8ème arrondissement de Marseille il y a un magnifique espace de vie. Au cœur de zone…
$1,22M
Villa 3 chambres dans Fréjus, France
Villa 3 chambres
Fréjus, France
Chambres 3
Surface 73 m²
Autres Sommaire
$428,745
Villa 4 chambres dans Cogolin, France
Villa 4 chambres
Cogolin, France
Chambres 4
Surface 93 m²
Autres Sommaire
$670,423
Villa 3 chambres dans Fréjus, France
Villa 3 chambres
Fréjus, France
Chambres 3
Surface 73 m²
Autres Sommaire
$431,069
Villa 3 chambres dans Fréjus, France
Villa 3 chambres
Fréjus, France
Chambres 3
Surface 74 m²
Autres Sommaire
$435,717
Villa 4 chambres dans Fréjus, France
Villa 4 chambres
Fréjus, France
Chambres 4
Surface 83 m²
Autres Sommaire
$550,746
Villa 5 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 5 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat - Élégante villa néoclassique avec vue panoramique sur la mer et le po…
Prix ​​sur demande
Villa 6 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 6 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Villa de luxe à vendre - Propriété unique à deux pas du Grand Hôtel Four SeasonsDécouvrez ce…
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Auribeau-sur-Siagne, France
Villa 5 chambres
Auribeau-sur-Siagne, France
Chambres 5
Surface 151 m²
Le salon propose de nouveaux appartements, des studios aux appartements de 3 pièces avec de …
$720,385
Villa 4 chambres dans Toulon, France
Villa 4 chambres
Toulon, France
Chambres 4
Surface 92 m²
Autres Sommaire
$755,242
Villa dans Cannes, France
Villa
Cannes, France
Surface 80 m²
Elégante villa au Cannet, une ville pittoresque située dans la région de Provence-Alpes-Côte…
$563,527
Villa 4 chambres dans Saint-Raphaël, France
Villa 4 chambres
Saint-Raphaël, France
Chambres 4
Surface 90 m²
Sol 4
Autres Sommaire
$915,586
Villa 5 chambres dans Le Cannet, France
Villa 5 chambres
Le Cannet, France
Chambres 5
Surface 116 m²
Autres Sommaire
$1,03M
Villa 4 chambres dans Cogolin, France
Villa 4 chambres
Cogolin, France
Chambres 4
Surface 94 m²
Autres Sommaire
$691,337
Villa 5 chambres dans Saint-Raphaël, France
Villa 5 chambres
Saint-Raphaël, France
Chambres 5
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
Villa à vendre dans le sud de la France avec vue panoramique sur la mer et les environs de S…
$3,20M
Villa 2 chambres dans France métropolitaine, France
Villa 2 chambres
France métropolitaine, France
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Nombre d'étages 2
Vente de Appartement 3 pièces 71 m2 à Fuvo
$185,906
Villa 4 chambres dans Nice, France
Villa 4 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Two -level villa with   large section, pool and sea views in the prestigious area of ​​villa…
$18,39M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 6 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 6 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 6
Nombre d'étages 2
Painting villa in Saint-Jan-Cap-Ferra   with a spacious living room and 6 bedrooms in a mode…
$8,11M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 3 chambres dans Moyenne Corniche, France
Villa 3 chambres
Moyenne Corniche, France
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 415 m²
A quelques minutes de Monaco - Villa exceptionnelle à Ez avec vue panoramique sur la merSitu…
$4,68M
Villa 4 chambres dans Villeneuve-Loubet, France
Villa 4 chambres
Villeneuve-Loubet, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 431 m²
Nombre d'étages 2
$1,27M
Types de propriétés en Provence-Alpes-Côte d'Azur

villas

Caractéristiques des propriétés en Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
