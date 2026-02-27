Maisons à vendre en Cannes, France

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maison dans Cannes, France
Maison
Cannes, France
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 5
Cannes - Palm BeachObjet d'investissement exclusif de catégorie premium. Bâtiment privé avec…
Prix ​​sur demande
Villa dans Cannes, France
Villa
Cannes, France
Surface 80 m²
Elégante villa au Cannet, une ville pittoresque située dans la région de Provence-Alpes-Côte…
$563,527
Villa 10 chambres dans Cannes, France
Villa 10 chambres
Cannes, France
Chambres 10
Nombre de salles de bains 7
Surface 900 m²
This luxurious Belle Époque residence, built in 1903 by an Italian architect, has been compl…
$17,49M
Villa 3 chambres dans Cannes, France
Villa 3 chambres
Cannes, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 260 m²
Villa à louer et vente avec vue sur la mer. Situé dans un quartier prestigieux sur Cannes Hi…
$3,64M
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
La villa de style californien avec de belles vues sur la mer est idéalement située à Cannes,…
$3,20M
Villa 4 chambres dans Cannes, France
Villa 4 chambres
Cannes, France
Chambres 4
Surface 176 m²
Nombre d'étages 3
Charming Provencal style villa with exquisite decor and luxurious finishes, close to the cit…
$1,90M
Villa 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
This magnificent Belle Époque villa with garden and pool is located in the center of Cannes,…
$3,55M
Manoir 6 chambres
Cannes, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Beautiful mansion from 1900, completely renovated, 250 sqm, 10 minutes walk from the city ce…
$1,84M
Villa 4 chambres
Cannes, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 197 m²
Charming house, built on a plot of 1800 sqm, located in a quiet area of ​​the popular Bénéfi…
$2,44M
Villa 3 chambres
Cannes, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Located in the heart of the old village of Saint-Tropez, a few steps from shops and the famo…
$3,71M
Villa 2 chambres
Cannes, France
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Villa de plain-pied dans le style de Provencal, avec une surface habitable de 145 mètres car…
$1,98M
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 360 m²
Excellente villa de luxe de 360 m2, avec vue imprenable sur la mer. Situé à Cannes sur le te…
$4,12M
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Villa de trois étages d'une superficie totale de 350 mètres carrés.m et un terrain de 1 400 …
$2,77M
Manoir 7 chambres dans Cannes, France
Manoir 7 chambres
Cannes, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 000 m²
An exclusive stately Belle-Époque style residence that offers privacy, first-class services …
$25,44M
Villa 7 chambres
Cannes, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 545 m²
Ce château français est situé au coeur de Cannes, entouré de beaux jardins paysagés de 15 07…
$16,63M
Villa 3 chambres
Cannes, France
Chambres 3
Surface 138 m²
Villa on the Croisette in Cannes with panoramic sea views, beautiful apartment / villa on th…
$8,30M
Villa 8 chambres
Cannes, France
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 490 m²
Ideally located on a hilltop offering breathtaking 360-degree sea and mountain views, this s…
$13,25M
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Propriété d'exception au coeur de Cannes. Au coeur de Cannes Californie, cachée dans un doma…
$12,41M
Maison 6 chambres dans Cannes, France
Maison 6 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
