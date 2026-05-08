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Maisons à vendre en Grasse, France

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Cannes
20
Antibes
6
Mougins
6
Le Cannet
5
45 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Le Cannet, France
Villa 5 chambres
Le Cannet, France
Chambres 5
Surface 116 m²
Autres Sommaire
$1,03M
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Villa 5 chambres dans Le Cannet, France
Villa 5 chambres
Le Cannet, France
Chambres 5
Surface 116 m²
Autres Sommaire
$987,624
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Maison 4 chambres dans Le Terme Blanc, France
Maison 4 chambres
Le Terme Blanc, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Antibes. Dans un complexe résidentiel surveillé avec sécurité 24h/24, nous vous proposons à …
$1,27M
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Agence
Your Invest Home
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AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Villeneuve-Loubet, France
Villa 4 chambres
Villeneuve-Loubet, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 431 m²
Nombre d'étages 2
Cette lumineuse villa de deux niveaux est située dans un domaine privé gardé à Vogrenje, Vil…
$1,27M
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Villa dans Cannes, France
Villa
Cannes, France
Surface 80 m²
Elégante villa au Cannet, une ville pittoresque située dans la région de Provence-Alpes-Côte…
$563,527
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Villa 4 chambres dans Auribeau-sur-Siagne, France
Villa 4 chambres
Auribeau-sur-Siagne, France
Chambres 4
Surface 100 m²
Le salon propose de nouveaux appartements, des studios aux appartements de 3 pièces avec de …
$749,433
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Villa 5 chambres dans Auribeau-sur-Siagne, France
Villa 5 chambres
Auribeau-sur-Siagne, France
Chambres 5
Surface 151 m²
Le salon propose de nouveaux appartements, des studios aux appartements de 3 pièces avec de …
$720,385
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Villa 5 chambres dans Auribeau-sur-Siagne, France
Villa 5 chambres
Auribeau-sur-Siagne, France
Chambres 5
Surface 151 m²
Le salon propose de nouveaux appartements, des studios aux appartements de 3 pièces avec de …
$761,052
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Villa 4 chambres dans Auribeau-sur-Siagne, France
Villa 4 chambres
Auribeau-sur-Siagne, France
Chambres 4
Surface 100 m²
Le salon propose de nouveaux appartements, des studios aux appartements de 3 pièces avec de …
$714,575
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Villa 5 chambres dans Le Cannet, France
Villa 5 chambres
Le Cannet, France
Chambres 5
Surface 116 m²
Autres Sommaire
$1,03M
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Maison dans Cannes, France
Maison
Cannes, France
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 5
Cannes - Palm BeachObjet d'investissement exclusif de catégorie premium. Bâtiment privé avec…
Prix ​​sur demande
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Villa 6 chambres dans 2, France
Villa 6 chambres
2, France
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 375 m²
Sol 1/2
L'élégante villa a été construite en 1910 par le prince moldave et roumain Jean Ghica pour s…
$1,96M
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Международное агентство недвижимости Habita
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Villa 4 chambres dans Mougins, France
Villa 4 chambres
Mougins, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Villa 2 chambres dans Cannes, France
Villa 2 chambres
Cannes, France
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Villa de plain-pied dans le style de Provencal, avec une surface habitable de 145 mètres car…
$1,98M
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Villa 3 chambres dans Antibes, France
Villa 3 chambres
Antibes, France
Chambres 3
Surface 140 m²
Une villa moderne de 200 mètres carrés avec des finitions de qualité élégante est située dan…
$3,99M
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Villa 4 chambres dans Cannes, France
Villa 4 chambres
Cannes, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 197 m²
Charming house, built on a plot of 1800 sqm, located in a quiet area of ​​the popular Bénéfi…
$2,44M
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Аталанта
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Villa 5 chambres dans Mougins, France
Villa 5 chambres
Mougins, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
Villa lumineuse moderne d'une surface habitable de 320 mètres carrés.Situé dans le quartier …
$1,52M
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Villa 3 chambres dans Cannes, France
Villa 3 chambres
Cannes, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Located in the heart of the old village of Saint-Tropez, a few steps from shops and the famo…
$3,71M
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Аталанта
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Villa 6 chambres dans Antibes, France
Villa 6 chambres
Antibes, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Un domaine de luxe d'une surface habitable totale de 600 m2 et un jardin de 5 200 m2 est idé…
$18,45M
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Villa 7 chambres dans Cannes, France
Villa 7 chambres
Cannes, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 545 m²
Ce château français est situé au coeur de Cannes, entouré de beaux jardins paysagés de 15 07…
$16,63M
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Аталанта
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Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
This magnificent Belle Époque villa with garden and pool is located in the center of Cannes,…
$3,55M
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Аталанта
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Villa 3 chambres dans Antibes, France
Villa 3 chambres
Antibes, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 356 m²
Nombre d'étages 2
Villa de rénovation, idéalement située sur la première ligne au bord de la mer au Cap Antibe…
$5,43M
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Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
La villa de style californien avec de belles vues sur la mer est idéalement située à Cannes,…
$3,20M
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Villa 4 chambres dans Biot, France
Villa 4 chambres
Biot, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Villa dans le style de Neo-Provençal, dans une résidence fermée composée de 5 villas, dans u…
$2,70M
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Villa 3 chambres dans Saint-Paul-de-Vence, France
Villa 3 chambres
Saint-Paul-de-Vence, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Villa de style néo-provencal, d'une surface habitable de 220 mètres carrés.m. située sur les…
$1,95M
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Maison 5 chambres dans Antibes, France
Maison 5 chambres
Antibes, France
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
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Manoir 7 chambres dans Cannes, France
Manoir 7 chambres
Cannes, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 000 m²
An exclusive stately Belle-Époque style residence that offers privacy, first-class services …
$25,44M
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Аталанта
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Villa 6 chambres dans Mougins, France
Villa 6 chambres
Mougins, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 500 m²
Grande villa située dans un quartier pittoresque près du village médiéval de Mougins. D'une …
$13,81M
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Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 360 m²
Excellente villa de luxe de 360 m2, avec vue imprenable sur la mer. Situé à Cannes sur le te…
$4,12M
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Villa 3 chambres dans Cannes, France
Villa 3 chambres
Cannes, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 260 m²
Villa à louer et vente avec vue sur la mer. Situé dans un quartier prestigieux sur Cannes Hi…
$3,64M
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Types de propriétés en Grasse

villas

Caractéristiques des propriétés en Grasse, France

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
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