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Maisons à vendre en Nice, France

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Roquebrune-Cap-Martin
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29 propriétés total trouvé
Château 10 chambres dans Nice, France
Château 10 chambres
Nice, France
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
CHâteau des TempliersUne forteresse légendaire entre histoire, mystère et luxeCôte d'Azur, F…
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Villa 6 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 6 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
La villa exceptionnelle sur la première ligne côtière de la côte d'azur est le nouveau stand…
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Villa 5 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 5 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
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AdriastarAdriastar
Villa 3 chambres dans Moyenne Corniche, France
Villa 3 chambres
Moyenne Corniche, France
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Maison 3 chambres dans Nice, France
Maison 3 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 315 m²
Nombre d'étages 2
Nous vendons une maison à Nice - Park Louise.✅Offre rare dans la région.🏆Ne manquez pas une …
$3,18M
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Villa 12 chambres dans Avenue Sir Winston Churchill, France
Villa 12 chambres
Avenue Sir Winston Churchill, France
Nombre de pièces 12
Surface 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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MontbelMontbel
Villa 6 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 6 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Luxury villa for sale – Unique property just steps from the Four Seasons Grand Hotel Discove…
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Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
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Maison 5 chambres dans Nice, France
Maison 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Surface 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
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Villa 7 chambres dans Cap-d'Ail, France
Villa 7 chambres
Cap-d'Ail, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 506 m²
Nombre d'étages 4
Vente de manoirs au Cap d'Ai avec vue panoramique sur la mer, à 5 minutes en voiture de Mona…
$30,71M
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Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Maison 4 chambres dans Nice, France
Maison 4 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
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Villa 10 chambres dans Nice, France
Villa 10 chambres
Nice, France
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 600 m²
Nombre d'étages 3
Vente du domaine dans l'un des quartiers prestigieux de Nice. Le domaine se compose de 2 mai…
$7,76M
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Maison 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Maison 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 250 m²
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Ramingao - Golf Bleu - Idéalement situé dans la zone populaire du Ca…
$6,17M
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Villa 4 chambres dans Nice, France
Villa 4 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Two-level villa with  large plot, swimming pool and sea views in a prestigious area of ​​vil…
$18,39M
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ESTATE-SERVICE24
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Villa 4 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 4 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Villa moderne et confortable, surface habitable totale de 300 mètres carrés.m. avec vue impr…
$9,77M
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Villa 3 chambres dans La Turbie, France
Villa 3 chambres
La Turbie, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 3
Limitrophe Monaco, paradis de Golfe bleu. Une perle rare ! Telle pourrait être la descriptio…
$1,23M
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Villa 3 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 3 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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Maison 3 chambres dans L'Escarène, France
Maison 3 chambres
L'Escarène, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Nombre d'étages 3
Beautiful 4-room house 78m2, Cellar 15 m2 Located in the village of l'Escarène, 15 km from N…
$178,657
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Villa 6 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 6 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 6
Nombre d'étages 2
Picturesque villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat  with a spacious living room and 6 bedrooms in a …
$8,11M
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Villa 7 chambres dans Cap-d'Ail, France
Villa 7 chambres
Cap-d'Ail, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Une maison solide de 400 m2 avec vue panoramique sur la mer et la côte méditerranéenne de Fr…
$9,77M
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Villa 7 chambres dans Èze, France
Villa 7 chambres
Èze, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 350 m²
Sol 2
Vente d'une villa sur les collines d'Ez avec vue imprenable sur la péninsule du Cap Ferra, l…
$8,31M
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Maison 3 chambres dans Aspremont, France
Maison 3 chambres
Aspremont, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
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Villa 7 chambres dans Nice, France
Villa 7 chambres
Nice, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 300 m²
Villa avec vue magnifique sur la baie d'Ange à Nice, surface habitable 300 m2. Situé dans un…
$7,98M
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Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 000 m²
Vente d'un domaine suburbain de 118 hectares au milieu de la nature en silence et en tranqui…
$2,05M
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Maison 4 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Maison 4 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 5
Aux portes de Monaco, nous vous proposons de vivre dans cette magnifique maison moderne. en…
$3,25M
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Maison 4 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Maison 4 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
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Villa 7 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 7 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
Villa with sea views in a traditional style near the center of Villefranche-sur-Mer.Price: 1…
$20,55M
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Types de propriétés en Nice

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