  2. France
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
Montrer plus
7 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Propriété d'exception au coeur de Cannes. Au coeur de Cannes Californie, cachée dans un doma…
$12,41M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Nice, France
Maison 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Surface 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Nice, France
Maison 4 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 368 m²
NICE - Mont Boron Très belle villa moderne construite en 2014 d'environ 250m2 sur un terrain…
$5,80M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Aspremont, France
Maison 3 chambres
Aspremont, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxueuse villa moderne idéalement située dans le prestigieux domaine du Mont Boron à deux pa…
$7,24M
Laisser une demande

Types de propriétés en Provence-Alpes-Côte d'Azur

villas

Caractéristiques des propriétés en Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
