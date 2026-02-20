Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

12 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Maison 4 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 5
Aux portes de Monaco, nous vous proposons de vivre dans cette magnifique maison moderne. en…
$3,25M
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Propriété d'exception au coeur de Cannes. Au coeur de Cannes Californie, cachée dans un doma…
$12,41M
Maison 5 chambres dans Nice, France
Maison 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Surface 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Villa 3 chambres dans La Turbie, France
Villa 3 chambres
La Turbie, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 3
Limitrophe Monaco, paradis de Golfe bleu. Une perle rare ! Telle pourrait être la descriptio…
$1,23M
Maison 5 chambres dans Antibes, France
Maison 5 chambres
Antibes, France
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
Villa 3 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 3 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Pour les amoureux de la nature seulement ! Dans le plus beau et exclusif quartier de la Côte…
$1,54M
Maison 4 chambres dans Nice, France
Maison 4 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 368 m²
NICE - Mont Boron Très belle villa moderne construite en 2014 d'environ 250m2 sur un terrain…
$5,80M
Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
Maison 4 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Maison 4 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxueuse villa moderne idéalement située dans le prestigieux domaine du Mont Boron à deux pa…
$7,24M
Villa 4 chambres dans Mougins, France
Villa 4 chambres
Mougins, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec piscine au Domaine Mougins.  Chambres : 5 - Surface habitable : 171 m². …
$2,49M
