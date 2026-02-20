Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
6 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Cannes, France
Maison 6 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Nice, France
Maison 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Surface 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 3 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Pour les amoureux de la nature seulement ! Dans le plus beau et exclusif quartier de la Côte…
$1,54M
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 368 m²
NICE - Mont Boron Très belle villa moderne construite en 2014 d'environ 250m2 sur un terrain…
$5,80M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Aspremont, France
Maison 3 chambres
Aspremont, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxueuse villa moderne idéalement située dans le prestigieux domaine du Mont Boron à deux pa…
$7,24M
Laisser une demande

