Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Croatie
  3. Commercial
  4. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Croatie

Ville de Zagreb
17
Grad Porec
5
Opcina Seget
3
Investissement Supprimer
Tout effacer
71 propriété total trouvé
DEVELOPMENT PROJECT dans Grad Porec, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Grad Porec, Croatie
Nous présentons un projet de développement.Superficie: 6000Superficie totale de l'installati…
$25,21M
Laisser une demande
Investissement dans Opcina Koncanica, Croatie
Investissement
Opcina Koncanica, Croatie
KONCANICA, DARUVAR, ECO HAZELNUT ORCHARD WITH PROPERTY OF 100,000 m2, FOR SALE In the villag…
$171,609
Laisser une demande
Investissement dans Marinje Zemlje, Croatie
Investissement
Marinje Zemlje, Croatie
I25510 Karuzićevo Marinje Zemlje
$441,754
Laisser une demande
Investissement dans Lucko, Croatie
Investissement
Lucko, Croatie
Investment land plot ZAGREB AREA, Velika GoricaInvestment land plot for sale in Velika Goric…
$6,10M
Laisser une demande
Investissement dans Opcina Medulin, Croatie
Investissement
Opcina Medulin, Croatie
Istria, Premantura, on the southernmost part of the Istrian peninsula, in a popular tourist …
$2,23M
Laisser une demande
READY BUSINESS dans Grad Rovinj, Croatie
READY BUSINESS
Grad Rovinj, Croatie
PrêtMaison de retraite sur la côte croate ! Possibilité d'investissement unique dans un sect…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Investissement
Grad Novi Vinodolski, Croatie
KVARNER, NOVI VINODOLSKI, INVESTMENT OPPORTUNITY, HOTEL/APARTHOTEL INVESTMENT PROJECT Hotel/…
$5,43M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Opcina Pirovac, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Opcina Pirovac, Croatie
Projet de développement.Un terrain de 4300 m2 dans un endroit calme à Pirovac, Croatie. Il e…
$453,711
Laisser une demande
Investissement dans Grad Samobor, Croatie
Investissement
Grad Samobor, Croatie
I26547 Stara Karlovačka
$393,040
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Investissement dans Municipality of Lekenik, Croatie
Investissement
Municipality of Lekenik, Croatie
I20968 Dužica
$111,743
Laisser une demande
Investissement dans Opcina Rogoznica, Croatie
Investissement
Opcina Rogoznica, Croatie
ROZOZNICA VICINITY; LAND WITH A VIEW 28,000m2 FOR OPG AND TOURISM, AFFORDABLE!Agricultural l…
$352,905
Laisser une demande
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
xy I24165 Gospodska
$1,11M
Laisser une demande
Investissement dans Grad Cakovec, Croatie
Investissement
Grad Cakovec, Croatie
ČAKOVEC, CENTAR, house for demolition with a new concept projectIn the area of ​​the center,…
$105,180
Laisser une demande
Investissement dans Municipality of Pisarovina, Croatie
Investissement
Municipality of Pisarovina, Croatie
I26743 Trg hrvatskih velikana
$1,49M
Laisser une demande
Investissement dans Grad Zlatar, Croatie
Investissement
Grad Zlatar, Croatie
I29012 Lovrečan
$664,292
Laisser une demande
Investissement dans Grad Osijek, Croatie
Investissement
Grad Osijek, Croatie
OSIJEK CENTER, HERITAGE HOTEL INVESTMENT PROJECT WITH LOCATION PERMIT, FOR SALE In the heart…
$1,33M
Laisser une demande
Investissement dans Municipality of Novigrad, Croatie
Investissement
Municipality of Novigrad, Croatie
Hotel on the Novigrad beach, opportunity, sale A few steps from the city beach, there is a h…
$3,65M
Laisser une demande
Investissement dans Grad Vodice, Croatie
Investissement
Grad Vodice, Croatie
Dalmatia, Sibenik area, 29 key *** hotel near beachHotel Nikola is situated 300m from the pe…
$2,93M
Laisser une demande
Investissement dans Grad Novi Vinodolski, Croatie
Investissement
Grad Novi Vinodolski, Croatie
FOR SALE, NOVI VINDOLSKI, INVESTMENT LAND FIRST ROW TO THE SEAThe investment land with a tot…
$5,43M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT dans Ville de Zagreb, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT
Ville de Zagreb, Croatie
Projet de développement.Dans la partie sud de Zagreb, Croatie, 27 210 m2 de terrain de dével…
$17,59M
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB dans Ville de Zagreb, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Ville de Zagreb, Croatie
Surface 3 700 m²
Nous présentons un projet de développement.Un terrain de 3700 m2 avec un projet prêt et un p…
$1,40M
Laisser une demande
Investissement dans Opcina Bednja, Croatie
Investissement
Opcina Bednja, Croatie
LAKE TRAKOŠĆAN, ECO PRIVATE PROPERTY WITH 3 NEW HOUSES AND LARGE GARDENS, UNIQUE PROPERTY! I…
$1,10M
Laisser une demande
Investissement dans Opcina Desinic, Croatie
Investissement
Opcina Desinic, Croatie
ZAGORJE; DESINIĆ, A DETACHED HOUSE FOR ACCOMMODATION OF WORKERS OR A COTTAGE WITH A GARDEN, …
$66,429
Laisser une demande
Investissement dans Racice, Croatie
Investissement
Racice, Croatie
FOR SALE, LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 3 SELF-SUSTAINABLE LUXURY VILLAS, KAŠĆERGA (PAZIN) –…
$608,935
Laisser une demande
Investissement dans Krk, Croatie
Investissement
Krk, Croatie
Building land for tourist purposes T2 in the city of Krk, Politin, 9,657 m2The land located …
$1,50M
Laisser une demande
Investissement dans Opcina Posedarje, Croatie
Investissement
Opcina Posedarje, Croatie
I27839 Ul. Sv. duha 15
$205,931
Laisser une demande
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB dans Ville de Zagreb, Croatie
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Ville de Zagreb, Croatie
Surface 10 000 m²
Nous présentons un projet de développement.Terrain, projet et permis de construire valide po…
$3,85M
Laisser une demande
Investissement dans Mackovec, Croatie
Investissement
Mackovec, Croatie
INVESTMENT LAND FOR TOURIST PURPOSES (SPORTS CAMP AND EXCURSION AREA)The project of a touris…
$885,723
Laisser une demande
Investissement dans Cizici, Croatie
Investissement
Cizici, Croatie
SALE, BUILDING LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 39 APARTMENTS, ČIŽIĆI – KRK ISLAND Land for sal…
$2,44M
Laisser une demande
Investissement dans Ville de Zagreb, Croatie
Investissement
Ville de Zagreb, Croatie
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Types de propriétés en Croatie

propriété commerciale
restaurants
hôtels
des bureaux
bâtiments industriels
entrepôts
magasins
entreprise prête
Realting.com
Aller