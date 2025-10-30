Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entreprise à vendre en Croatie

13 propriétés total trouvé
READY BUSINESS dans Grad Sibenik, Croatie
READY BUSINESS
Grad Sibenik, Croatie
Prêtmarina avec 370 places en mer et 120 sur terre, chaque place dispose d'eau, d'électricit…
Prix ​​sur demande
READY BUSINESS dans Veli Iz, Croatie
READY BUSINESS
Veli Iz, Croatie
Prêtsur une île au nord-ouest de Zadar, Croatie, une entreprise de travail (marina). Il a 20…
Prix ​​sur demande
Entreprise établie 30 000 m² dans Bale, Croatie
Entreprise établie 30 000 m²
Bale, Croatie
Surface 30 000 m²
WINERY - WINE FARM Wine-growing business with 30ha ISTRIA - CROATIA In Istria, a compa…
$1,88M
Entreprise établie 1 000 000 m² dans Opcina Sali, Croatie
Entreprise établie 1 000 000 m²
Opcina Sali, Croatie
Surface 1 000 000 m²
Terrain d'environ 100 hectares avec possibilité de construire des maisons de vacances et de …
Prix ​​sur demande
READY BUSINESS dans Ville de Zagreb, Croatie
READY BUSINESS
Ville de Zagreb, Croatie
PrêtUne des plus grandes sociétés de vente de pneus avec toutes les branches, entrepôts de p…
$41,75M
READY BUSINESS dans Grad Split, Croatie
READY BUSINESS
Grad Split, Croatie
Surface 3 750 m²
Prêtterrain, locaux avec équipement pour la production d'eau minérale.Terrain d'une superfic…
$4,69M
READY BUSINESS dans Grad Sibenik, Croatie
READY BUSINESS
Grad Sibenik, Croatie
PrêtDans le comté de Šibenik-Knin, dans le sud de la Croatie, 200 quais et quai, 100 places …
Prix ​​sur demande
READY BUSINESS dans Grad Pula, Croatie
READY BUSINESS
Grad Pula, Croatie
PrêtA Pula, Croatie, sur la côte Adriatique, 630 postes d'amarrage équipés pour les yachts.N…
Prix ​​sur demande
READY BUSINESS dans Opcina Orebic, Croatie
READY BUSINESS
Opcina Orebic, Croatie
Surface 60 000 m²
PrêtAutocamp Lavender, Orebic Croatie. Le bleu sans fin de la mer, les vues imprenables de l…
$6,11M
READY BUSINESS dans Slobodnica, Croatie
READY BUSINESS
Slobodnica, Croatie
PrêtDans la partie orientale de la Croatie, sur la route vers Osijek, il y a une entreprise …
$1,80M
READY BUSINESS dans Vodnjan, Croatie
READY BUSINESS
Vodnjan, Croatie
Surface 25 000 m²
PrêtTerrain avec une centrale solaire prête à l'emploi (connectée). Centrale solaire 2,2 MW,…
$3,75M
READY BUSINESS dans Ville de Zagreb, Croatie
READY BUSINESS
Ville de Zagreb, Croatie
PrêtSpacieux hall d'exposition et centre logistique à Zagreb, Croatie! Zone du centre : 200 …
Prix ​​sur demande
READY BUSINESS dans Opcina Liznjan, Croatie
READY BUSINESS
Opcina Liznjan, Croatie
PrêtUne entreprise établie de longue date, toute l'année dans le sud de la péninsule Adriati…
Prix ​​sur demande
