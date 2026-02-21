Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en France

13 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans France
Villa 6 chambres
France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Sol 3
Belle villa, idéalement située sur la péninsule à la mode du Cap d'Antibes, près de la célèb…
$11,70M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans France
Villa 4 chambres
France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 264 m²
Nombre d'étages 2
Villa de deux étages - duplex, située à Ez - la ville pittoresque de la Côte d'Azur, à 15 km…
$6,80M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans France
Villa 3 chambres
France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Nombre d'étages 2
Vente de villas de 2 étages avec vue sur la mer, surface 270 mètres carrés.m. située dans un…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
OneOne
Villa 3 chambres dans France
Villa 3 chambres
France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
Location et vente d'une villa à Théoule - sur - Mer avec vue sur la mer et la côte. Villa da…
$2,60M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans France
Villa 5 chambres
France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 420 m²
Cette luxueuse villa avec vue magnifique sur la mer et la montagne est située sur le Cap d'A…
$11,11M
Laisser une demande
Château 8 chambres dans Bordeaux, France
Château 8 chambres
Bordeaux, France
Nombre de pièces 15
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 800 m²
Nombre d'étages 3
Un château Renaissance. C'est à 20 kilomètres de Bordeaux. L'histoire du château commence au…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Villefranche-sur-Mer, France
Villa 3 chambres
Villefranche-sur-Mer, France
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Pour les amoureux de la nature seulement ! Dans le plus beau et exclusif quartier de la Côte…
$1,54M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans La Turbie, France
Villa 3 chambres
La Turbie, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 3
Limitrophe Monaco, paradis de Golfe bleu. Une perle rare ! Telle pourrait être la descriptio…
$1,23M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxueuse villa moderne idéalement située dans le prestigieux domaine du Mont Boron à deux pa…
$7,24M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Maison 4 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 5
Aux portes de Monaco, nous vous proposons de vivre dans cette magnifique maison moderne. en…
$3,25M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Propriété d'exception au coeur de Cannes. Au coeur de Cannes Californie, cachée dans un doma…
$12,41M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Mougins, France
Villa 4 chambres
Mougins, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec piscine au Domaine Mougins.  Chambres : 5 - Surface habitable : 171 m². …
$2,49M
Laisser une demande

