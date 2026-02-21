Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Résidentiel
  4. Maison
  5. Garage

Maisons avec garage à vendre en France

Cannes
18
Bordeaux
14
Antibes
8
France métropolitaine
359
Montrer plus
10 propriétés total trouvé
Château 8 chambres dans Bordeaux, France
Château 8 chambres
Bordeaux, France
Nombre de pièces 15
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 800 m²
Nombre d'étages 3
Un château Renaissance. C'est à 20 kilomètres de Bordeaux. L'histoire du château commence au…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 10 chambres dans France
Villa 10 chambres
France
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 835 m²
Vente du domaine composé de leurs 3 villas, situées sur les collines de Vance, en silence ab…
$10,18M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Nice, France
Villa 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Surface 368 m²
NICE - Mont Boron Très belle villa moderne construite en 2014 d'environ 250m2 sur un terrain…
$5,80M
Laisser une demande
OneOne
Chalet 10 chambres dans Megève, France
Chalet 10 chambres
Megève, France
Nombre de pièces 17
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 2
Exclusive chalet located in Mezheva in Mont D'Arbua France. Just an hour by car from Geneva.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Roquebrune-Cap-Martin, France
Villa 5 chambres
Roquebrune-Cap-Martin, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Unique maison avec vue mer panoramique et la vue les collines verdoyantes. Maison provençale…
$2,85M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Aspremont, France
Maison 3 chambres
Aspremont, France
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Nice, France
Maison 5 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Surface 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Villa 4 chambres
Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Luxueuse villa moderne idéalement située dans le prestigieux domaine du Mont Boron à deux pa…
$7,24M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Nice, France
Maison 4 chambres
Nice, France
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Propriété d'exception au coeur de Cannes. Au coeur de Cannes Californie, cachée dans un doma…
$12,41M
Laisser une demande

Types de propriétés en France

villas
châteaux
demeures

Caractéristiques des propriétés en France

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller