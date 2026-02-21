Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en France métropolitaine, France

Cannes
18
Bordeaux
14
Antibes
8
Provence-Alpes-Côte d'Azur
110
359 propriétés total trouvé
Château 10 chambres dans , France
Château 10 chambres
, France
Nombre de pièces 30
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 500 m²
Une offre rare sur le marché de l'immobilier prestigieux en France est un château entièremen…
$2,11M
Maison 4 chambres dans Villeneuve-Loubet, France
Maison 4 chambres
Villeneuve-Loubet, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Antibes. Dans un complexe résidentiel surveillé avec sécurité 24h/24, nous vous proposons à …
$1,30M
Château 8 chambres dans Tours, France
Château 8 chambres
Tours, France
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Le château unique du XVIe siècle, entièrement restauré, situé à seulement 34 km de la ville …
$2,35M
Château 10 chambres dans Poitiers, France
Château 10 chambres
Poitiers, France
Nombre de pièces 26
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Un château exceptionnel de la fin du XIXe siècle au cœur du Poitou, caractérisé par une disp…
$2,93M
Villa 6 chambres dans Le Palais, France
Villa 6 chambres
Le Palais, France
Chambres 6
Surface 127 m²
Autres Sommaire
$812,176
Villa 3 chambres dans Seichamps, France
Villa 3 chambres
Seichamps, France
Chambres 3
Surface 59 m²
Voulez-vous posséder une maison à 15 minutes de Nancy ? Ce projet offre seulement 10 maisons…
$280,021
Villa 4 chambres dans Roussillon, France
Villa 4 chambres
Roussillon, France
Chambres 4
Surface 84 m²
Environnement rural, patrimoine historique et vie active se combinent à Roussillon, vous off…
$268,401
Villa 4 chambres dans Francheville, France
Villa 4 chambres
Francheville, France
Chambres 4
Surface 83 m²
Au cœur de Francheville, à seulement 10 minutes à pied du centre-ville, profitez d'un espace…
$504,269
Château 7 chambres dans Impasse des Bouils, France
Château 7 chambres
Impasse des Bouils, France
Nombre de pièces 15
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 250 m²
Château historique du XVIIIème siècle - un domaine exceptionnel en excellent étatEntre Nante…
$4,92M
Villa 4 chambres dans Cogolin, France
Villa 4 chambres
Cogolin, France
Chambres 4
Surface 94 m²
Autres Sommaire
$691,337
Villa 4 chambres dans Vannes, France
Villa 4 chambres
Vannes, France
Chambres 4
Surface 85 m²
Le nouvel espace de vie au pied des bains est un endroit calme où il y a beaucoup de nature,…
$345,534
Villa 4 chambres dans Bouillargues, France
Villa 4 chambres
Bouillargues, France
Chambres 4
Surface 79 m²
Pour vivre ou investir dans Bujard, profitez de notre nouveau programme de type 4 avec garag…
$319,526
Villa dans Toulouse, France
Villa
Toulouse, France
Surface 81 m²
Le salon se compose de seulement 19 appartements, dont 4 à des prix réglementés, situés sur …
$405,507
Villa 4 chambres dans Bouillargues, France
Villa 4 chambres
Bouillargues, France
Chambres 4
Surface 79 m²
Pour vivre ou investir dans Bujard, profitez de notre nouveau programme de type 4 avec garag…
$319,526
Villa 4 chambres dans Carbon-Blanc, France
Villa 4 chambres
Carbon-Blanc, France
Chambres 4
Surface 76 m²
Confort d'un nouvel espace de vie composé de 33 nouveaux appartements avec 2 ou 3 chambres e…
$348,573
Villa 4 chambres dans Collioure, France
Villa 4 chambres
Collioure, France
Chambres 4
Surface 90 m²
Autres Sommaire
$993,434
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
La villa de style californien avec de belles vues sur la mer est idéalement située à Cannes,…
$3,20M
Villa 3 chambres dans Vannes, France
Villa 3 chambres
Vannes, France
Chambres 3
Surface 66 m²
Le nouvel espace de vie au pied des bains est un endroit calme où il y a beaucoup de nature,…
$271,511
Villa 4 chambres dans Nancy, France
Villa 4 chambres
Nancy, France
Chambres 4
Surface 86 m²
Autres Sommaire
$296,287
Villa 4 chambres dans Fréjus, France
Villa 4 chambres
Fréjus, France
Chambres 4
Surface 83 m²
Autres Sommaire
$539,127
Villa 3 chambres dans Mérignac, France
Villa 3 chambres
Mérignac, France
Chambres 3
Surface 67 m²
Autres Sommaire
$354,383
Villa 4 chambres dans Saint Gilles Croix de Vie, France
Villa 4 chambres
Saint Gilles Croix de Vie, France
Chambres 4
Surface 98 m²
S'y installer signifie offrir le confort d'un logement neuf et fonctionnel qui répond aux no…
$429,907
Villa 5 chambres dans Seichamps, France
Villa 5 chambres
Seichamps, France
Chambres 5
Surface 101 m²
Voulez-vous posséder une maison à 15 minutes de Nancy ? Ce projet offre seulement 10 maisons…
$460,117
Villa 4 chambres dans Le Palais, France
Villa 4 chambres
Le Palais, France
Chambres 4
Surface 86 m²
Autres Sommaire
$569,336
Villa 4 chambres dans Saint-Raphaël, France
Villa 4 chambres
Saint-Raphaël, France
Chambres 4
Surface 97 m²
Sol 4
Autres Sommaire
$823,795
Villa 5 chambres dans Pont de Peyre, France
Villa 5 chambres
Pont de Peyre, France
Chambres 5
Surface 104 m²
Découvrez un nouvel espace de vie à Pont-l'Abba, situé sur la pointe sud-est du Finister, au…
$319,526
Villa 4 chambres dans Porte de Valenciennes, France
Villa 4 chambres
Porte de Valenciennes, France
Chambres 4
Surface 89 m²
Maisons séparées à Valencienne dans la région de Saint-Michel, à la périphérie du centre his…
$293,964
Villa 3 chambres dans Vannes, France
Villa 3 chambres
Vannes, France
Chambres 3
Surface 66 m²
Le nouvel espace de vie au pied des bains est un endroit calme où il y a beaucoup de nature,…
$238,703
Villa 4 chambres dans Pont de Peyre, France
Villa 4 chambres
Pont de Peyre, France
Chambres 4
Surface 87 m²
Découvrez un nouvel espace de vie à Pont-l'Abba, situé sur la pointe sud-est du Finister, au…
$255,620
Villa 4 chambres dans Rue de Creil, France
Villa 4 chambres
Rue de Creil, France
Chambres 4
Surface 79 m²
Profitez de nos offres uniques : maison de ville, hôtel particulier ou appartement qui vous …
$282,344
