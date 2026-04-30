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Complexe résidentiel Time Square 10 (Otres Beach) in Sihanoukville

Sihanoukville, Cambodge
depuis
$35,000
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19
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ID: 35414
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 295
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Sihanoukville
  • Région
    Preah Sihanouk Municipality

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

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Sihanoukville, Cambodge

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