Complexe résidentiel Kingston Royale – Condominium Moderne et Investissement Immobilier de Prestige à Boeung Tompun,

Description du Projet

Kingston Royale – Condominium Moderne et Investissement Immobilier de Prestige à Boeung Tompun, Phnom Penh

S’élevant sur 36 étages au cœur de l’un des quartiers à la croissance la plus rapide de Phnom Penh, Kingston Royale redéfinit le concept de résidence urbaine moderne à Boeung Tompun. Ce nouveau projet résidentiel haut de gamme combine luxe abordable, architecture contemporaine et emplacement stratégique, offrant un style de vie exceptionnel ainsi qu’un fort potentiel d’investissement immobilier au Cambodge.

Idéalement situé à quelques minutes seulement du célèbre Marché Russe (Toul Tom Poung), de l’AEON Mall, de Brown Coffee 271 et de l’Hôpital Khmer-Soviétique, Kingston Royale bénéficie d’une excellente connectivité vers les principaux centres commerciaux, écoles internationales, quartiers d’affaires et infrastructures majeures de Phnom Penh.

Conçu pour les propriétaires modernes, les expatriés, les jeunes professionnels et les investisseurs internationaux, Kingston Royale propose 310 unités résidentielles soigneusement conçues, alliant élégance, fonctionnalité et confort contemporain. Le projet représente une opportunité unique d’acquérir un condominium en pleine propriété (“Freehold”) dans l’un des secteurs résidentiels les plus prometteurs de Phnom Penh.

Résidences Modernes Conçues pour le Confort et la Rentabilité

Kingston Royale propose des appartements contemporains d’une et deux chambres, pensés pour maximiser l’espace, la luminosité naturelle et la ventilation. Chaque unité offre un équilibre parfait entre design moderne et praticité, répondant aussi bien aux besoins des résidents qu’à la forte demande locative des expatriés à Phnom Penh.

Caractéristiques des unités :

Hauteur sous plafond de 2,8 mètres offrant une sensation d’espace et de luminosité

Plans intelligents et optimisés allant de 42 m² à 67 m²

Intérieurs modernes avec finitions de qualité

Balcons privatifs avec vue panoramique sur Phnom Penh

Design fonctionnel adapté au mode de vie urbain contemporain

Types d’unités :

Appartement 1 chambre : 42–43 m²

Appartement 2 chambres : 50–67 m²

Installations Premium & Lifestyle de Luxe

Kingston Royale a été conçu pour offrir un cadre de vie équilibré et haut de gamme grâce à une sélection complète d’équipements dédiés au bien-être, à la détente et à la vie sociale.

Centre de Bien-Être au 33e Étage

Les résidents profitent d’un espace wellness entièrement équipé comprenant :

Salle de sport moderne

Sauna et hammam

Jacuzzi

Studio de yoga dédié

Rooftop Sky Facilities

Le rooftop offre une expérience exclusive avec :

Piscine à débordement avec vue panoramique sur Phnom Penh

Sky garden et espaces de détente en hauteur

Cadre de Vie Vert & Sécurisé

Environ 27 % du projet est consacré aux espaces verts et aux aménagements paysagers, créant un environnement urbain agréable et apaisant.

Autres commodités :

Grand lobby élégant

Mini-market intégré

Sécurité 24h/24 avec système CCTV avancé

Emplacement Stratégique à Phnom Penh

Situé dans l’un des principaux corridors de développement immobilier de Phnom Penh, Kingston Royale offre un accès rapide aux centres commerciaux, établissements éducatifs, zones d’affaires et infrastructures majeures de la capitale cambodgienne.

À proximité :

Marché Russe (Toul Tom Poung)

Brown Coffee 271

AEON Mall 1 & AEON Mall 3

Écoles et universités internationales

Hôpital de l’Amitié Khmer-Soviétique

Accès direct vers le futur Aéroport International Techo

Grâce à son emplacement privilégié, le projet constitue un excellent choix pour la résidence principale, l’investissement locatif ou la valorisation patrimoniale à long terme.

Aperçu du Projet

Promoteur : Développeur local reconnu avec expérience confirmée

Nombre total d’étages : 36 étages

Nombre total d’unités : 310 appartements

Parking : 7 étages dédiés au stationnement avec accès par ascenseur Parking motos au rez-de-chaussée et au sous-sol

Type de propriété : Freehold / Strata Title (accessible aux acheteurs étrangers)

Avancement des travaux : 30 %

Livraison estimée : 4e trimestre 2027

Conditions de paiement : Apport initial de 20 %

Opportunité d’Investissement Immobilier au Cambodge

Kingston Royale représente une excellente opportunité pour les investisseurs recherchant un condominium moderne à Phnom Penh avec un fort potentiel de valorisation et de rendement locatif.

Points forts pour les investisseurs :

Frais de gestion : 0,90 $/m² (brut)

Eau : 0,75 $/m³

Électricité : 0,25 $/kWh

Parking voiture : 40 $/mois

Deux places motos incluses gratuitement

Avec son emplacement stratégique, ses équipements premium, sa construction de qualité et son prix compétitif, Kingston Royale s’impose comme l’un des projets résidentiels les plus attractifs de Boeung Tompun et une référence incontournable pour l’investissement immobilier à Phnom Penh, Cambodge.