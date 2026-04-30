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Complexe résidentiel Vue Aston

Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
depuis
$53,000
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19
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ID: 35413
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 90
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Chamkar Mon
  • Village
    Sangkat Boeng Trabaek
  • Adresse
    Samdech Heng Samrin Street

À propos du complexe

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Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge

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