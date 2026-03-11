Complexe résidentiel Kingston Royale

  1. Realting.com
depuis
$68,559
7
ID: 34930
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Daun Penh
  • Adresse
    Calmette Street 53

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    36

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Русский Русский

C'est un complexe résidentiel moderne de classe affaires situé dans le centre de Phnom Penh.

Le projet est mis en œuvre par une équipe expérimentée de développeurs cambodgiens qui ont mené à bien un certain nombre de projets de grande envergure.

L'objectif est de créer une combinaison équilibrée d'élégance, de confort et de prix abordables dans un espace de vie de haute qualité de la prochaine génération.

À Kingston Royale, le développeur s'engage à devenir une marque immobilière de confiance en offrant un niveau exceptionnel de soutien et de service après-vente. Que le client envisage de vivre dans l'appartement lui-même ou de le louer, il peut toujours compter sur l'aide et le soutien.

La mission principale est de fournir aux clients des espaces de vie réfléchis et des infrastructures modernes, tout en maintenant une politique de prix confortable et abordable.

Kingston Royale offre des équipements haut de gamme pour un confort de vie inégalé.

Il offre aux résidents une salle de sport entièrement équipée, une vapeur de bien-être et un sauna, ainsi qu'un bain à remous luxueux. Vous pourrez profiter de la piscine pétillante, profiter de vues panoramiques dans le jardin paradisiaque apaisant, acheter les biens nécessaires dans le magasin sur le territoire du complexe et se détendre ou pratiquer la pleine conscience dans un studio de yoga spécial. C'est l'incarnation d'un style de vie vraiment élégant.

Infrastructures domestiques et sociales:

Piscine, sauna, salle d'exercice, Supermarché, jardin sur le toit, Jacuzzi, Sécurité 24/7

Localisation sur la carte

Daun Penh, Cambodge

