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Complexe résidentiel Kingston Royale

Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
depuis
$45,000
;
19
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ID: 35412
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 298
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Chamkar Mon
  • Village
    Sangkat Phsar Daeum Thkov
  • Adresse
    Street 508

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

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Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge

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