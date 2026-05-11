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Complexe résidentiel Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
depuis
$80,000
depuis
$22,000/m²
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0.9515841
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49.8765897
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* Le prix est à titre indicatif
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ID: 36550
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir
  • Adresse
    Samdach Louis Em Street 282, no 5 Score Sports Bar Grill Phnom Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    39

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Principaux détails du projet

  • Situation: Situé au cœur de Boeng Keng Kang 1 (BKK1), un quartier résidentiel et commercial prestigieux populaire auprès des expatriés et des professionnels.
  • Développeur: Megakim World Corp, une marque de confiance au Cambodge avec des projets précédents réussis comme Time Square 302 et 306.
  • Types d'unités: Offres 1, 2, 3 et 4 chambres allant de 60 m2 à 190 m2.
  • Prix: Les prix de lancement commencent à environ 1 700 $ le mètre carré.
  • Achèvement : Les travaux de construction devraient commencer en 2026 et devraient être achevés vers 2029.

    Commodités et style de vie

  • Les résidents de Time Square 9 auront accès à une variété d'installations de style hôtel, principalement situées sur le toit et les étages supérieurs:

  • Toit: Piscine à débordement, piscine pour enfants, et un sky bar design avec vue sur la ville à 360°.
  • Bien-être : gym de pointe, studio de yoga et centre de bien-être.
  • Social & Divertissement: Sky lounge et café, cinéma privé, zone de jeux et lounge.
  • Sécurité & Service: réception 24/7, concierge et parking multi-niveaux.

Retourne & ROI

  • Rendement de la location : Projecté 6,5 % – 8,5 % rendement net par année.

  • Croissance des capitaux: Possibilité d'appréciation élevée en raison du faible rapport entre la valeur d'entrée sur le marché.

  • Propriété : Strata complète Titre disponible pour les acheteurs internationaux et locaux.

Modalités de paiement structurées

  • Paiement d'acompte: 10% – 20% dépôt initial.

  • Plan d'installation : 40 mois sans intérêt (lié aux étapes de construction).

  • Solde d'achèvement : 40 % dû au transfert.

  • Financement élargi : Le solde de transfert peut être financé jusqu'à 10 ans.

Avantage de localisation

  • Hub stratégique : À distance de marche des grandes ambassades, des écoles internationales et des centres médicaux.

  • Style de vie: Situé au cœur de la culture de la cuisine et du café BKK1.

  • Proximité: Minutes vers le Monument de l'Indépendance et le quartier Riverside.

Localisation sur la carte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge

Revue vidéo de complexe résidentiel Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Taux d'intérêt
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Montant du prêt
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Paiement mensuel
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