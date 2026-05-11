Complexe résidentiel Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Principaux détails du projet
Commodités et style de vie
Les résidents de Time Square 9 auront accès à une variété d'installations de style hôtel, principalement situées sur le toit et les étages supérieurs:
Retourne & ROI
Rendement de la location : Projecté 6,5 % – 8,5 % rendement net par année.
Croissance des capitaux: Possibilité d'appréciation élevée en raison du faible rapport entre la valeur d'entrée sur le marché.
Propriété : Strata complète Titre disponible pour les acheteurs internationaux et locaux.
Modalités de paiement structurées
Paiement d'acompte: 10% – 20% dépôt initial.
Plan d'installation : 40 mois sans intérêt (lié aux étapes de construction).
Solde d'achèvement : 40 % dû au transfert.
Financement élargi : Le solde de transfert peut être financé jusqu'à 10 ans.
Avantage de localisation
Hub stratégique : À distance de marche des grandes ambassades, des écoles internationales et des centres médicaux.
Style de vie: Situé au cœur de la culture de la cuisine et du café BKK1.
Proximité: Minutes vers le Monument de l'Indépendance et le quartier Riverside.