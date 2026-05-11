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Appartement dans un nouvel immeuble Time square 11 in BKK3, Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
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6 1
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ID: 36542
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei
  • Adresse
    Street 113

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    39

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Time Square 11, également connu sous le nom de Time Castle XI, représente la prochaine génération de la vie urbaine au cœur de BKK3. Développée par la célèbre Megakim World Corp, cette icône contemporaine de 39 étages est conçue pour ceux qui veulent vivre le mélange dynamique de cultures internationales et locales qui définit Phnom Penh aujourd'hui. Il offre une occasion unique de vivre à côté du quartier premium BKK1 tout en bénéficiant de prix d'entrée beaucoup plus abordables, fournissant essentiellement le double de la valeur de votre investissement.

Le bâtiment dispose d'un design architectural sophistiqué avec un pont du ciel qui coule dans toute la structure, menant à une collection spectaculaire d'installations sur le toit. Le projet est méticuleusement planifié pour séparer les espaces de vie, de stationnement et de loisirs pour un maximum de confort et de sécurité.

Répartition des planchers et infrastructure :

* Rez-de-chaussée: Lobby et réception élégants.
* Étages 2 à 6: Cinq niveaux dédiés de parking sécurisé.
* Étages 7 à 39 : Résidentiel "Classic Floors" comprenant des chambres élégantes.
* Toiture (RF): Un centre d'installations premium comprenant un salon du ciel, une piscine du ciel, une salle de sport du ciel, une cour du ciel, une salle pour enfants, un salon de la piscine et un pont insulaire.

Les logements sont inspirés par les marques de luxe mondiales, offrant une variété de tailles pour répondre à différents besoins d'investissement et de style de vie:

* Unités Hermès (2 chambres): L'offre résidentielle phare, avec des aménagements spacieux de 2 chambres à 75 m2
* Unités Chanel (1 chambre): 1 chambre à coucher de luxe avec 50 mètres carrés d'espace.
* Unités Prada (1 chambre): Design confortable et élégant d'une chambre à 45 mètres carrés.
* Unités Gucci (1 chambre): Options d'une chambre à 38 mètres carrés.
* Unités dior (1 chambre): Une chambre confortable et moderne à 35 mètres carrés.

Faits saillants de l'investissement :

* Premier BKK3 emplacement avec une forte demande de location et une concurrence limitée de grande hauteur dans la zone immédiate.
* Une gamme complète d'équipements de style de vie comprenant une piscine du ciel au 39e étage et une salle de sport avec vue panoramique sur la ville.
* Forte fiche de développement avec un taux d'achèvement de 100% sur tous les projets précédents Time Square.
* Conditions de paiement flexibles et positionnement stratégique pour l'appréciation du capital.

Que vous cherchiez un investissement à haut rendement ou une maison moderne dans un quartier qui ne dort jamais, Time Square 11 offre l'équilibre parfait du luxe, de l'emplacement et de l'accessibilité.

Sécurisez votre avenir dans la tour résidentielle la plus attendue au meilleur prix d'entrée possible – contactez notre équipe aujourd'hui pour verrouiller votre investissement avant l'expiration de l'offre spéciale.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge

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