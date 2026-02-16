  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

Complexe résidentiel Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

Daun Penh, Cambodge
depuis
$130,000
T.V.A.
;
28
ID: 33354
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Daun Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    45

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

🌟 Wyndham Garden BKK1 (Tour de l'UC88) - Niveau 5★ au cœur de Phnom Penh

Appartement Premium dans l'un des projets les plus prestigieux de la capitale du Cambodge.
Hôtel de 45 étages et gratte-ciel résidentiel de classe internationale dans le légendaire quartier de BKK1.

Ce n'est pas seulement de l'immobilier.
C'est l'adresse qui forme le statut du propriétaire.

- Oui.

📍 Lieu: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)
Le principal centre d'affaires et résidentiel de Phnom Penh est le secteur des ambassades, des centres d'affaires, de la haute gastronomie et des environs internationaux.

BKK1 est traditionnellement considéré comme la zone la plus prestigieuse de la ville avec une demande constante de loyer et d'achat.

- Oui.

🏢 A propos du projet

Format: Hôtel 5 étoiles + résidences privées
• Planchers : 45 étages
• Wyndham International Hôtel Standard
• Règlement (Handover): quatrième trimestre 2026

Le projet combine un service hôtelier de classe mondiale et l'intimité des résidences premium.

L'architecture, l'ingénierie et le concept sont axés sur le segment de la vie de luxe/primium.

- Oui.

✨ Niveau 5★ Infrastructure

• Pool d'infinis panoramiques
• Restaurant et salons
Bar à vin, à clé et à cigarettes
• Centre de fitness Premium
• Réception et concierge 24/7
• Technologies de gestion intelligente
• Ascenseurs privés et zones de service

Il a créé un format de vie comparable à celui d'un hôtel international haut de gamme.

- Oui.

💰 Prix de base du développeur à partir de $ 130,000

💎 Options d'achat avec des réductions de 10-15%

- Oui.

📈 Attractivité des investissements

✔ segment Premium de l'immobilier
✔ Le quartier le plus liquide de la capitale - BKK1
✔ Recettes en dollars
✔ Demande de location élevée des expatriés et des entreprises
✔ Augmentation de la valeur des actifs dans le centre-ville

Ces projets forment des stratégies de capitalisation à long terme, et non des opérations à court terme.

🚩 Pertinence du prix et des conditions

- Oui.

🤝 Soutien total de la transaction

• Travailler directement sur les prix du développeur
• Examen juridique
• Calculs sûrs
• Consultations sur la location et la rentabilité
• Soutien après achat

- Oui.

📞 Contactez-moi pour une consultation personnelle.

Je vais fournir des plans, des calculs d'investissement et vous aider à choisir la meilleure stratégie d'achat.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 110.8
Prix ​​par m², USD 2,936
Prix ​​de l'appartement, USD 325,248

Localisation sur la carte

Daun Penh, Cambodge

Realting.com
