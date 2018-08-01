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ODOM

#113C, 1F U07, 31 Mao Tse Toung Blvd (245), Phnom Penh
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Centre d'affaires GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
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Khan Chbar Ampov, Cambodge
depuis
$235,900
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GIA Norea – Un nouveau repèreDéveloppement urbain de Norea Zone GIA Norea est un développement d'usage mixte marquant avec deux tours connectées — GIA Tonle (phase 1) et GIA Phnom (phase 2) — conçues pour les affaires, le style de vie et la vie urbaine moderne.Construit sur un site de 6,904 …
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$250,000
Surface 78–262 m²
8 objets immobiliers 8
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Complexe résidentiel Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$320,000
Nombre d'étages 30
Surface 61–118 m²
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Le jardin de la ville de Phnom Penh est un condominium de 30 étages développé par Global Titan Stone Real Estate Development, inspiré par la fusion artistique du symbolisme de Naga et du cubisme de Picasso. (en milliers de dollars)Situé dans le centre-ville à proximité des grands centres rés…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
221,430
Apartment 2 chambres
118.0
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Complexe résidentiel Vue Aston
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Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
depuis
$53,000
Surface 45–239 m²
8 objets immobiliers 8
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Complexe résidentiel G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$98,115
Nombre d'étages 67
Surface 41–116 m²
5 objets immobiliers 5
Tour G.A.T.OLuxury Landmark en BKK1Levant 296,5m avec 67 étages au cœur de BKK1, Phnom Penh, G.A.T. O Tower est un développement mixte haut de gamme de MIRAKU Capital and Development Co., Ltd., combinant précision japonaise et design cambodgien moderne.Doté de 710 unités au total (472 réside…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 45.0
98,115 – 142,425
Apartment 2 chambres
93.0
294,345
Apartment 3 chambres
116.0
367,140
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