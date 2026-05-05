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Nouveaux bâtiments à vendre en Khan Mean Chey

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Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
depuis
$53,000
Surface 38–50 m²
4 objets immobiliers 4
Développeur
ODOM
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Immeuble Kingston Royale
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Immeuble Kingston Royale
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
depuis
$47,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 36
Kingston Royale — Développement résidentiel moderne à Phnom Penh 🏙✨Kingston Royale est un projet résidentiel multifonctionnel à Phnom Penh, offrant une entrée abordable sur le marché immobilier avec un fort potentiel d'investissement.Le développement est situé près du boulevard Hun Sen (rout…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
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