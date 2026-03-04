Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de immobiliers en Kandal, Cambodge

Atterrir dans Siem Reab, Cambodge
Atterrir
Siem Reab, Cambodge
Surface 5 000 m²
This 5,000 sqm corner land with an impressive 45m frontage is strategically located along Na…
$1,500
par mois
Atterrir dans Siem Reab, Cambodge
Atterrir
Siem Reab, Cambodge
Surface 2 380 m²
Terrain commercial massif près de nouvel aéroport Investissement stratégique! Énorme 2300+ m…
$350
par mois
Maison 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 221 m²
Sol 4
Cette spacieuse maison de 4 étages est située sur un terrain de 8,2m x 27m avec une surface …
$2,500
par mois
Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 3 000 m²
Terrain commercial massif à louer sur la rue 21A! 🎯 Une opportunité de location incroyable! …
$1,000
par mois
Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 250 m²
Secure your business's future with this prime commercial land for rent on the bustling Hun S…
$1,000
par mois
Atterrir dans Phum Krasang, Cambodge
Atterrir
Phum Krasang, Cambodge
Surface 900 m²
Excellent espace commercial sur le boulevard Xi Jin Ping Découvrez une occasion fantastique …
$300
par mois
Atterrir dans Phum Anlong Romiet, Cambodge
Atterrir
Phum Anlong Romiet, Cambodge
Surface 41 394 m²
disponible pour un contrat à long terme. Le prix est négociable. La taille du terrain de loc…
Prix ​​sur demande
Atterrir dans Kien Svay District, Cambodge
Atterrir
Kien Svay District, Cambodge
Surface 1 000 m²
This 1,000 sqm land parcel with a 20m frontage and 50m depth offers a well-proportioned rect…
$500
par mois
Maison 2 chambres dans Kandal Stueng District, Cambodge
Maison 2 chambres
Kandal Stueng District, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 83 m²
Sol 2
Cette maison de deux étages entièrement meublée à Borey 5 Star Residence offre un environnem…
$300
par mois
Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 315 m²
Sol 3
Positionné dans le prestigieux L'enclave résidentielle ML Tiara, cette villa spacieuse offre…
$4,000
par mois
Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 2 400 m²
Cette parcelle bien placée est disponible à la location à Prek Ho, Ta Khmau , une région en …
$800
par mois
Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 960 m²
Un terrain polyvalent est maintenant disponible à la location à Prek Ho, Ta Khmau City, une …
$500
par mois
Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 2 000 m²
Des terrains bien situés sont maintenant disponibles à la location à Prek Ho, Ta Khmau City …
$1,000
par mois
Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 8 271 m²
Ce vaste terrain à louer est stratégiquement situé le long de la route nationale 2 à Prek Ho…
$24,800
par mois
Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 10 500 m²
Opportunité commerciale inégalée sur le boulevard Hun Sen Saisir cette occasion exceptionnel…
$26,250
par mois
Maison 4 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 4 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 112 m²
Sol 3
Cette maison de 3 étages offre un aménagement long et efficace de 4m x 28m sur un terrain gé…
$650
par mois
Maison 4 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 4 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 70 m²
Sol 2
Cette maison de 2 étages dispose d'un aménagement pratique de 5m x 14m sur un terrain assort…
$800
par mois
Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 580 m²
Premier terrain avec 40m de façade sur Hun Sen Blvd Emplacement imbattable! 580 m2 Terrain C…
$1,000
par mois
Maison 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 111 m²
Sol 4
Située sur un terrain généreux de 41m x 27m, cette maison de 4 étages à l'empreinte d'un bât…
$1,000
par mois
Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 210 m²
Sol 3
Vivez le confort et l'élégance dans cette villa moderne située au sein de la prestigieuse co…
$3,000
par mois
Atterrir dans Siem Reab, Cambodge
Atterrir
Siem Reab, Cambodge
Surface 2 400 m²
Prime 2.400 m2 Terrain sur Xi Jin Ping Blvd à louer Offre imbattable! Énorme 60m Frontage Te…
$1,500
par mois
Atterrir dans Phum Krasang, Cambodge
Atterrir
Phum Krasang, Cambodge
Surface 2 500 m²
This expansive 2,500 sqm land (approx. 50m frontage x 50m depth ) sits along Ring Road 2 , o…
$2,000
par mois
