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Loyer mensuel de immobiliers en Ta Khmau, Cambodge

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maisons
6
propriété commerciale
5
15 propriétés total trouvé
Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 980 m²
Profitez de cet excellent terrain commercial à louer à Krong Ta Khmau, dans la province de K…
$2,000
par mois
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Propriété commerciale dans Ta Khmau, Cambodge
Propriété commerciale
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Sol 4
Positionnez votre entreprise dans l'un des endroits les plus dynamiques et les plus fréquent…
$1,576
par mois
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Propriété commerciale dans Ta Khmau, Cambodge
Propriété commerciale
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Sol 5
Profitez de cette spacieuse propriété commerciale située dans le quartier animé de Takhmao. …
$1,876
par mois
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Propriété commerciale 187 m² dans Ta Khmau, Cambodge
Propriété commerciale 187 m²
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 14
Surface 187 m²
Sol 6
Ce bâtiment commercial spacieux dispose de 6 étages plus une mezzanine, offrant un excellent…
$3,639
par mois
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Propriété commerciale dans Ta Khmau, Cambodge
Propriété commerciale
Ta Khmau, Cambodge
Sol 1
Ce magasin est disponible à la location dans la région de Takhmao à un prix de location de 2…
$2,000
par mois
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Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 1 345 m²
Positionnez votre entreprise pour le succès avec ce terrain commercial de premier choix à lo…
$2,200
par mois
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Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 1 726 m²
Positionnez votre entreprise pour un succès à long terme avec ce terrain commercial de premi…
$4,000
par mois
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Atterrir dans Ta Khmau, Cambodge
Atterrir
Ta Khmau, Cambodge
Surface 375 m²
Profitez de ce terrain commercial stratégiquement situé à louer le long de la route national…
$800
par mois
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Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 210 m²
Sol 3
Vivez le confort et l'élégance dans cette villa moderne située au sein de la prestigieuse co…
$3,000
par mois
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Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 315 m²
Sol 3
Positionné dans le prestigieux L'enclave résidentielle ML Tiara, cette villa spacieuse offre…
$4,000
par mois
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Maison 4 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 4 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 112 m²
Sol 3
Cette maison de 3 étages offre un aménagement long et efficace de 4m x 28m sur un terrain gé…
$650
par mois
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Propriété commerciale 270 m² dans Ta Khmau, Cambodge
Propriété commerciale 270 m²
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Cette propriété d'entrepôt fonctionnelle est maintenant disponible à la location à Prek Ho, …
$430
par mois
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Maison 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 111 m²
Sol 4
Située sur un terrain généreux de 41m x 27m, cette maison de 4 étages à l'empreinte d'un bât…
$1,000
par mois
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Maison 4 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 4 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 70 m²
Sol 2
Cette maison de 2 étages dispose d'un aménagement pratique de 5m x 14m sur un terrain assort…
$800
par mois
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Maison 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 221 m²
Sol 4
Cette spacieuse maison de 4 étages est située sur un terrain de 8,2m x 27m avec une surface …
$2,500
par mois
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