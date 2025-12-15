Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Shkodër
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Préfecture de Shkodër, Albanie

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Velipoje, Albanie
Appartement 1 chambre
Velipoje, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
1+1 et 2+1 appartements à vendre dans un nouveau complexe en construction à 20 mètres de la …
$186,998
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Shkodër, Albanie

