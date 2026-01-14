Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Shkodër
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Shkodër, Albanie

appartements
4
maisons
4
8 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Shkoder Municipality, Albanie
Appartement 1 chambre
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 9/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$187,785
Appartement 3 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Appartement 3 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 121 m²
Sol 4/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$265,931
Duplex 2 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Duplex 2 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$199,449
Appartement 2 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Appartement 2 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Sol 5/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$215,194
Appartement 2 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Appartement 2 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Sol 1/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$293,924
Duplex 2 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Duplex 2 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Sol 4/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$214,611
Duplex 3 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Duplex 3 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Sol 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$223,942
Duplex 1 chambre dans Shkoder Municipality, Albanie
Duplex 1 chambre
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 8/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$118,386
Caractéristiques des propriétés en Shkodër, Albanie

