  2. Albanie
  3. Rrethinat
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Rrethinat, Albanie

appartements
25
25 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 1/6
L'appartement est situé au premier étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la r…
$134,559
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans…
$81,863
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 5/6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la rési…
$128,339
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 3/6
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la rési…
$128,143
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 4ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans…
$85,549
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 6 étages en construction dans la…
$118,417
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans…
$85,549
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 4ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans…
$81,095
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans…
$98,604
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 4/6
L'appartement est situé au 4ème étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la rési…
$116,743
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1/6
L'appartement est situé au 1er étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans …
$70,344
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 0ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans…
$59,746
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 1/6
L'appartement est situé au premier étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la r…
$128,047
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 6 étages qui est en construction…
$100,754
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la rési…
$100,754
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans…
$93,075
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 5/6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la rési…
$116,866
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est construit dans la ré…
$98,450
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans…
$93,075
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages qui est en construction dans…
$92,768
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 2/6
L'appartement est situé au 2ème étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la rési…
$128,016
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 6 étages qui est en construction…
$121,489
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 2 chambres dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 2 chambres
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 4/6
L'appartement est situé au 4ème étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la rési…
$128,523
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de 6 étages qui est en construction…
$59,746
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Shtoj i Ri, Albanie
Appartement 1 chambre
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Nombre d'étages 6
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 6 étages en construction dans la rési…
$86,931
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська

Caractéristiques des propriétés en Rrethinat, Albanie

