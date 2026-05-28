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Maisons à vendre en Préfecture de Shkodër, Albanie

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Shkoder Municipality
5
Shkodër
4
5 propriétés total trouvé
Maison dans Velipoje, Albanie
Maison
Velipoje, Albanie
Surface 320 m²
Nombre d'étages 4
Villa de 4 étages à vendre à Velipojë Surface du terrain : 200 m² Surface construite : 8…
$384,015
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Duplex 2 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Duplex 2 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Sol 4/11
Appartements au "Gate of Shkodra" à Shkodra!Porte de Shkodra représente la vision la plus av…
$214,611
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Duplex 1 chambre dans Shkoder Municipality, Albanie
Duplex 1 chambre
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 8/11
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$118,386
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Duplex 2 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Duplex 2 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/11
Appartements au "Gate of Shkodra" à Shkodër!Porte de Shkodra représente la vision la plus av…
$199,449
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Duplex 3 chambres dans Shkoder Municipality, Albanie
Duplex 3 chambres
Shkoder Municipality, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Sol 1/11
Appartements au "Gate of Shkodra" à Shkodër!Porte de Shkodra représente la vision la plus av…
$223,942
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