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Appartement dans un nouvel immeuble MANHATTAN RESIDENCE

Tirana, Albanie
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ID: 36746
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Tirana
  • Adresse
    Sheshi Karl Topia

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    19

À propos du complexe

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Appartements modernes à vendre à la résidence Manhatan – Tirana

Découvrez un nouveau niveau de vie urbain à la Résidence Manhatan, un projet résidentiel moderne situé dans l'une des zones les plus stratégiques et les plus en développement de Tirana, près de l'intersection Don Bosko et Zogu i Zi.

🏙️ Appartements disponibles du 5 au 19ème étage
Différents aménagements disponibles:

  • 1+1 Appartements
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📐 Tailles disponibles:

  • De 80 m2 à 120 m2

💶 Prix: 2300 Euro/m2

La résidence se distingue par son architecture contemporaine, sa haute qualité de construction, ses aménagements fonctionnels et son design de façade moderne. Les appartements offrent une lumière naturelle abondante, une vue dégagée et des espaces de vie bien organisés conçus pour un maximum de confort.

📍 L'emplacement privilégié offre un accès rapide à:

  • Centre-ville de Tirana
  • Liaisons routières principales et rocades
  • Écoles, jardins d'enfants et centres commerciaux
  • Transports publics et nombreux services quotidiens

Une excellente occasion de vivre en famille confortable ou un investissement à long terme dans l'une des zones les plus dynamiques de la capitale.

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