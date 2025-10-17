Appartement dans un nouvel immeuble MANHATTAN RESIDENCE

Appartements modernes à vendre à la résidence Manhatan – Tirana

Découvrez un nouveau niveau de vie urbain à la Résidence Manhatan, un projet résidentiel moderne situé dans l'une des zones les plus stratégiques et les plus en développement de Tirana, près de l'intersection Don Bosko et Zogu i Zi.

🏙️ Appartements disponibles du 5 au 19ème étage

Différents aménagements disponibles:

1+1 Appartements

2+1 Appartements

📐 Tailles disponibles:

De 80 m2 à 120 m2

💶 Prix: 2300 Euro/m2

La résidence se distingue par son architecture contemporaine, sa haute qualité de construction, ses aménagements fonctionnels et son design de façade moderne. Les appartements offrent une lumière naturelle abondante, une vue dégagée et des espaces de vie bien organisés conçus pour un maximum de confort.

📍 L'emplacement privilégié offre un accès rapide à:

Centre-ville de Tirana

Liaisons routières principales et rocades

Écoles, jardins d'enfants et centres commerciaux

Transports publics et nombreux services quotidiens

Une excellente occasion de vivre en famille confortable ou un investissement à long terme dans l'une des zones les plus dynamiques de la capitale.

Pour plus d'informations ou une visite de propriété, contactez-nous.