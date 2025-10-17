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Complexe résidentiel Investissement côtier à haut rendement | Appartements premium | Saranda, Albanie Prix sur demande

Saranda, Albanie
Prix ​​sur demande
;
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20
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ID: 35056
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 0011
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 04/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Sud
  • Région
    Préfecture de Vlorë
  • Ville
    Bashkia Sarande
  • Ville
    Saranda
  • Adresse
    Idriz Alidhima

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Une opportunité d’investissement exclusive dans l’une des destinations côtières à la croissance la plus rapide en Europe. Ce projet premium est conçu pour générer des revenus locatifs élevés à court terme ainsi qu’une forte valorisation à long terme.

🔑 Points clés

  • Optimisé pour Airbnb et la location saisonnière
  • Forte occupation saisonnière et demande soutenue
  • Prix d’entrée inférieurs aux marchés méditerranéens comparables
  • Appartements à partir de 132 400 €
  • Conditions préférentielles pour les investisseurs

📍 Emplacement privilégié

À distance de marche de la plage et d’une nouvelle marina de yachts, dans une zone touristique en plein développement.

🏗️ Caractéristiques du projet

  • Architecture de style méditerranéen avec finitions haut de gamme
  • Appartements avec vue sur la mer et la ville
  • Commerces, cafés et restaurants sur place
  • Espaces de loisirs
  • Parking sécurisé

💳 Plan de paiement

  • 35 % – signature du contrat
  • 40 % – fin de la structure
  • 25 % – remise des clés
  • 5 % – certification finale

📈 Perspective d’investissement

Un point d’entrée stratégique pour les investisseurs recherchant :

  • des rendements élevés
  • un coût d’entrée compétitif
  • un fort potentiel de valorisation

Localisation sur la carte

Saranda, Albanie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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