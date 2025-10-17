Complexe résidentiel Investissement côtier à haut rendement | Appartements premium | Saranda, Albanie Prix sur demande

Une opportunité d’investissement exclusive dans l’une des destinations côtières à la croissance la plus rapide en Europe. Ce projet premium est conçu pour générer des revenus locatifs élevés à court terme ainsi qu’une forte valorisation à long terme.
🔑 Points clés
📍 Emplacement privilégié
À distance de marche de la plage et d’une nouvelle marina de yachts, dans une zone touristique en plein développement.
🏗️ Caractéristiques du projet
💳 Plan de paiement
📈 Perspective d’investissement
Un point d’entrée stratégique pour les investisseurs recherchant :