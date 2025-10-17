Complexe résidentiel Investissement côtier à haut rendement | Appartements premium | Saranda, Albanie Prix sur demande

Une opportunité d’investissement exclusive dans l’une des destinations côtières à la croissance la plus rapide en Europe. Ce projet premium est conçu pour générer des revenus locatifs élevés à court terme ainsi qu’une forte valorisation à long terme.

🔑 Points clés

Optimisé pour Airbnb et la location saisonnière

Forte occupation saisonnière et demande soutenue

Prix d’entrée inférieurs aux marchés méditerranéens comparables

Appartements à partir de 132 400 €

Conditions préférentielles pour les investisseurs

📍 Emplacement privilégié

À distance de marche de la plage et d’une nouvelle marina de yachts, dans une zone touristique en plein développement.

🏗️ Caractéristiques du projet

Architecture de style méditerranéen avec finitions haut de gamme

Appartements avec vue sur la mer et la ville

Commerces, cafés et restaurants sur place

Espaces de loisirs

Parking sécurisé

💳 Plan de paiement

35 % – signature du contrat

40 % – fin de la structure

25 % – remise des clés

5 % – certification finale

📈 Perspective d’investissement

Un point d’entrée stratégique pour les investisseurs recherchant :