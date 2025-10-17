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Complexe résidentiel Ionian Bay Residence – L'Adresse la Plus Prestigieuse du Front de Mer à Saranda

Cuke, Albanie
depuis
$323,963
depuis
$624,787/m²
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ID: 38079
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 549843
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 12/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Sud
  • Région
    Préfecture de Vlorë
  • Ville
    Bashkia Sarande
  • Ville
    Saranda
  • Village
    Cuke

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

Ionian Bay Residence est une résidence d'exception située en première ligne de mer à Saranda, conçue pour une clientèle exigeante recherchant le luxe absolu, l'exclusivité et un cadre de vie incomparable sur la Riviera albanaise.

Unique dans la région, cette résidence est le seul complexe résidentiel bénéficiant d'une piscine privée directement en bord de mer. Son architecture contemporaine, ses finitions haut de gamme et ses vues spectaculaires sur la mer Ionienne et l'île de Corfu en font une référence du marché immobilier de prestige.

Les appartements offrent de vastes espaces de vie baignés de lumière naturelle, de grandes terrasses panoramiques et des prestations de très haut standing. Chaque détail a été pensé pour offrir un confort exceptionnel et une expérience résidentielle unique.

Le nombre d'appartements encore disponibles est très limité, faisant de cette résidence une opportunité rare pour les acquéreurs à la recherche d'un bien véritablement exclusif.

Plan de paiement : 95 % après la signature de l'acte notarié et les 5 % restants après l'achèvement complet du projet et la remise du certificat de propriété.

Localisation sur la carte

Cuke, Albanie
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

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