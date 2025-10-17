Complexe résidentiel Ionian Bay Residence – L'Adresse la Plus Prestigieuse du Front de Mer à Saranda

Ionian Bay Residence est une résidence d'exception située en première ligne de mer à Saranda, conçue pour une clientèle exigeante recherchant le luxe absolu, l'exclusivité et un cadre de vie incomparable sur la Riviera albanaise.

Unique dans la région, cette résidence est le seul complexe résidentiel bénéficiant d'une piscine privée directement en bord de mer. Son architecture contemporaine, ses finitions haut de gamme et ses vues spectaculaires sur la mer Ionienne et l'île de Corfu en font une référence du marché immobilier de prestige.

Les appartements offrent de vastes espaces de vie baignés de lumière naturelle, de grandes terrasses panoramiques et des prestations de très haut standing. Chaque détail a été pensé pour offrir un confort exceptionnel et une expérience résidentielle unique.

Le nombre d'appartements encore disponibles est très limité, faisant de cette résidence une opportunité rare pour les acquéreurs à la recherche d'un bien véritablement exclusif.

Plan de paiement : 95 % après la signature de l'acte notarié et les 5 % restants après l'achèvement complet du projet et la remise du certificat de propriété.