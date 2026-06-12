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Terreno y parcelas en venta en Yemen

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3 propiedades total found
Parcela en Khabb wa ash Shaaf district, Yemen
Parcela
Khabb wa ash Shaaf district, Yemen
Área 291 645 m²
En las inmediaciones del gran pueblo de 8752 Zalakomar, en la zona del Salón del distrito de…
$471,318
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Parcela en Yabuth District, Yemen
Parcela
Yabuth District, Yemen
Área 990 m²
Nos complace presentarles este atractivo terreno en Waidhofen an der Ybbs. Con una superfici…
$234,151
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Parcela en Doan District, Yemen
Parcela
Doan District, Yemen
Área 3 553 m²
Estamos especialmente contentos de ofrecerle un gran edificio en venta, con o sin un proyect…
$403,984
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