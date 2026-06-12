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Apartamentos en venta en Yemen

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Apartamento 1 habitación en Khabb wa ash Shaaf district, Yemen
Apartamento 1 habitación
Khabb wa ash Shaaf district, Yemen
Habitaciones 1
Área 55 m²
Número de plantas 1
Como parte del desarrollo del complejo de golf de 160 ha se planea un hotel de cinco estrell…
$317,575
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Apartamento 3 habitaciones en Hejer as Sayer District, Yemen
Apartamento 3 habitaciones
Hejer as Sayer District, Yemen
Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 1
Un apartamento de 3 habitaciones completamente renovado está en venta en el distrito 20 de V…
$517,721
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Apartamento 2 habitaciones en Hejer as Sayer District, Yemen
Apartamento 2 habitaciones
Hejer as Sayer District, Yemen
Habitaciones 2
Área 73 m²
Piso 4/1
Apartamento de 2 habitaciones con balcón, compartimento sótano y 1 plaza de aparcamiento en …
$658,917
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Apartamento 2 habitaciones en Hajar District, Yemen
Apartamento 2 habitaciones
Hajar District, Yemen
Habitaciones 2
Área 58 m²
Número de plantas 1
Venta o alquiler (por 3 años): hermoso apartamento completamente renovado en Linz zona de e…
$245,917
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