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Casas en Venta en Gobernación de Hadramaut, Yemen

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Casa 3 habitaciones en Zamakh Wa Manwakh District, Yemen
Casa 3 habitaciones
Zamakh Wa Manwakh District, Yemen
Habitaciones 3
Área 295 770 m²
Una propiedad comercial y agrícola multiusos, dividida en dos parcelas, está a la venta en H…
$1,82M
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