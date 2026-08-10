Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Nueva York
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Nueva York, Estados Unidos

;
apartamentos
860
casas independientes
109
969 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Esta nueva promoción nos ofrece varias viviendas distribuidas en dos dormitorios, dos baños,…
$385,937
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamento de planta baja en Arana de Mijas, Cerros del Águila Descubre este exquisito apar…
$410,647
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Desarrollo residencial exclusivo de 80 viviendas diseñadas para maximizar la luz natural y l…
$623,618
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Últimas oportunidades para adquirir una nueva propiedad de construcción en el centro de Este…
$563,610
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Bonito apartamento en la 13a planta con fantásticas vistas al mar, la ciudad y las montañas.…
$525,957
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Es la tercera fase del complejo Vanian Gardens situado en la zona de Selwo entre Estepona y …
$503,601
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Aquire Call
$1,27M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Nuevo complejo residencial incomparable, compuesto por apartamentos de 2 y 3 dormitorios, in…
$704,453
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Se encuentra en una de las zonas más buscadas de la ciudad, una zona residencial tranquila d…
$676,567
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Presentamos una oportunidad exclusiva para vivir en un entorno natural incomparable, con tod…
$347,108
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Complejo residencial exclusivo compuesto por 144 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, distribu…
$357,698
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Desarrollo exclusivo de viviendas en el corazón de Calahonda y sabemos que no hay personas c…
$342,402
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Este elegante ático está situado en el centro de Nueva Andalucía, a poca distancia de todo –…
$794,231
Dejar una solicitud
Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Línea frontal Villa de golf villa espaciosa con piscina privada y jardín, Chalet independi…
$935,427
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Apartamento reformado en planta baja de dos dormitorios situado en Urbanisation Royal Marbel…
$364,758
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Este elegante desarrollo boutique está convenientemente situado a pocos a pocos minutos de l…
$858,946
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Primera planta sin ascensor. Sólo se redujo de 489.000 a 458.000 para una venta rápida. Este…
$538,900
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Este nuevo desarrollo se encuentra en una zona residencial de Mijas, rodeada de prestigiosas…
$344,875
Dejar una solicitud
Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 531 m²
HUGE VILLA NEXT TO FUENGIROLA Villa a 5 minutos en coche de la playa de Los Boliches, tiene …
$900,128
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Bienvenidos a esta nueva promoción de apartamentos y áticos en la prestigiosa Nueva Milla de…
$835,413
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Nuevo desarrollo, ubicado en el tranquilo y residencial barrio de El Lagarejo, en Mijas. Est…
$347,108
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Complejo residencial con un diseño contemporáneo y moderno, que cuenta con un total de 135 v…
$337,695
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Descubre un desarrollo exclusivo en una de las zonas más privilegiadas de Estepona. Este com…
$511,838
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Situado en el corazón de Mijas Costa, Las Lagunas se ha establecido como una de las áreas má…
$301,925
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Tu nueva casa en la Costa del Sol te está esperando. Descubre esta encantadora propiedad de…
$270,627
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Situado en el corazón de Mijas Costa, Las Lagunas se ha establecido como una de las áreas má…
$296,042
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Situado a sólo 5 minutos de La Cala de Mijas, uno de los destinos turísticos más populares d…
$464,772
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Elegante Apartamento en planta baja a solo 5 minutos de la playa – Cancelada, Costa del Sol …
$528,311
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
El desarrollo pertenece a un plan maestro que contempla el desarrollo de varios complejos re…
$433,356
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Nuevo proyecto con una selección de 1, 2, 3 o 4 dormitorios, puede optar por una de las casa…
$703,630
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Nueva York, Estados Unidos

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir