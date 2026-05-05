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Apartamentos en venta en Nueva York, Estados Unidos

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áticos
35
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3
1 habitación
64
2 habitaciones
524
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860 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Un proyecto único en la exclusiva zona de Cancelada, en la Nueva Milla de Oro de Estepona. E…
$570,669
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Este nuevo desarrollo se encuentra en una zona residencial de Mijas, rodeada de prestigiosas…
$338,069
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Ático Ático 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Completo reformado 118 m2 Ático con vistas panorámicas, cerca de Mijas Golf Experiencia ele…
$641,268
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AdriastarAdriastar
Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Nueva promoción de apartamentos de alta calidad en Las Lagunas de Mijas diseñados para vivir…
$441,239
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Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Las Terrazas de Santa Maria Golf se encuentra en Elviria, Marbella Este, directamente en el …
$629,501
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Presentamos una oportunidad exclusiva para vivir en un entorno natural incomparable, con tod…
$347,108
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MontbelMontbel
Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Descubre un desarrollo exclusivo en una de las zonas más privilegiadas de Estepona. Este com…
$494,188
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Apartamento 1 habitacion en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Este nuevo desarrollo exclusivo en Torremolinos consta de dos edificios con 1, 2, 3 y 4 dorm…
$395,350
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Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Un desarrollo exclusivo de sólo 18 propiedades y 4 locales comerciales en Las Lagunas, la zo…
$397,704
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Nuevo proyecto en las colinas sobre Fuengirola espaciosas, propiedades brillantes construida…
$823,529
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Bienvenido a un exclusivo complejo residencial donde cada detalle ha sido cuidadosamente con…
$435,356
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Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 249 m²
Un magnífico nuevo desarrollo que consta de 51 viviendas con 2, 3 y 4 dormitorios, que tambi…
$637,738
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Nuevo desarrollo situado en el corazón de Reserva del Higuerón. Es ideal entre las ciudades …
$1,17M
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Exclusivo Apartamento frente a la playa – Los Boliches Situado en el séptimo piso, este ele…
$776,581
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Nuevo desarrollo que está en la división de desconexión/conexión, una línea fina que separa …
$516,544
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Descubra este exclusivo desarrollo de 77 viviendas desarrolladas en la Costa del Sol, en Fue…
$982,069
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Bienvenidos a esta nueva promoción de apartamentos y áticos en la prestigiosa Nueva Milla de…
$822,470
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Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Situado entre las ciudades de Torremolinos y Fuengirola, Benalmadena está a sólo 20 minutos …
$828,353
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Este nuevo desarrollo se encuentra en una zona residencial de Mijas, rodeada de prestigiosas…
$343,687
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
El proyecto se encuentra en el prestigioso enclave entre el famoso Marbella Club Golf Resort…
$811,880
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Apartamento 1 habitacion en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Situado en el corazón de Mijas Costa, Las Lagunas se ha establecido como una de las áreas má…
$301,925
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Apartamento frente a la playa en venta – Primera ubicación en Fuengirola Una rara oportunid…
$529,487
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Nuevo desarrollo boutique de sólo 16 apartamentos modernos con vistas al mar en La Cala de M…
$935,427
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Este nuevo desarrollo se encuentra en una zona residencial de Mijas, rodeada de prestigiosas…
$368,029
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Nuevo desarrollo situado en un entorno natural privilegiado con vistas a la bahía de Estepon…
$729,693
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Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Área 100 m²
Nuevo desarrollo que ofrece apartamentos con 2-,3- y 4 habitaciones. Es un nuevo y hermoso d…
$488,305
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Apartamento 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este exclusivo complejo ofrece 79 apartamentos y áticos luminosos con 2 y 3 dormitorios, a s…
$394,174
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Apartamento 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Un magnífico nuevo desarrollo que consta de 51 viviendas con 2, 3 y 4 dormitorios, que tambi…
$588,319
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Ático Ático 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Ático Ático 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Ático de lujo con vistas al mar, golf y La Concha – Jardines de Nueva Andalucía Descubre es…
$1,05M
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Apartamento 1 habitacion en Nueva York, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Proyecto de 90 viviendas con 1, 2 y 3 dormitorios, todos ellos con garaje y trastero. Es una…
$291,806
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Parámetros de las propiedades en Nueva York, Estados Unidos

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