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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Miami, Estados Unidos

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apartamentos
368
casas independientes
16
bienes raíces comerciales
30
415 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
El apartamento está situado en Zabjelo, Iva Vizina Street, todo nuevo, nunca trasladado, apa…
$588
por mes
VAT
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
primero, último y depósito
$765
por mes
VAT
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Un cómodo apartamento de dos dormitorios está disponible para alquilar en el corazón de la c…
$588
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
El apartamento estudio LUXuriously furnished de 24 m2 está disponible para alquilar en Sveto…
$588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
62 m2, 2+1 totalmente amueblado, nuevo. Hay una lavandería extra. Calefacción por suelo radi…
$941
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Apartamento de un dormitorio en alquiler – Zagorič, Edificio Zetagradnja Un apartamento de u…
$588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Un apartamento nuevo, nunca ocupado de dos dormitorios de 65 m2 se alquila en Stari Aerodrom…
$1,059
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Stan se nalazi u objektu sa 5 stanova. Ovaj veliki trosoban stan je u awardmlju objekta. Ima…
$1,765
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
$1,059
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Apartamento de dos dormitorios en alquiler – Ljubović/Zabjelo, Ideal para una familia Un cóm…
$882
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Alquiler:Primer alquiler,último y depozit(No mascotas)
$1,177
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Amueblado apartamento de una habitación con una superficie de 51 m2. Equipado con calefacció…
$706
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamento de un dormitorio en alquiler – 47 m2 – Preko Morače, Podgorica Un cómodo y funci…
$588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El edificio Premier es conocido por su lujo y excelente ubicación – un entorno seguro y tran…
$706
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
apartamento de dos dormitorios en Central Point, 72 m2. El apartamento puede estar amueblado…
$1,118
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
$588
por mes
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 370 m²
Una casa con una superficie de 370m2, en una parcela de 1700m2, en Zabjelo, con 6 dormitorio…
$3,295
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 53 m²
Moderno Apartamento de dos dormitorios en alquiler – City Kvart Un nuevo apartamento de dos …
$882
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
$824
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Situado en el centro de Podgorica, este amplio apartamento de 56m2 de una habitación ofrece …
$647
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
$1,883
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
$471
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Apartamento de lujo de tres dormitorios en alquiler – Central Point Un lujoso apartamento de…
$1,588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
apartamento de una habitación en el tercer piso de un pequeño edificio. El edificio no tiene…
$588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
$471
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Inglés: La planta superior de una casa de dos apartamentos en Tološi (Barska Street) en Podg…
$353
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Alquiler: primer, último y depósito
$706
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Un bonito apartamento de 1,5 dormitorios está disponible para alquilar en el barrio 1 de may…
$529
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$1,177
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
$529
por mes
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