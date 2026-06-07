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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Miami, Estados Unidos

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368 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
📍 Ubicación: Blok 9📐 Tamaño: 28 m2💶 Precio: 350€/mes🛋️ Totalmente amueblado Un apartamento e…
$412
por mes
VAT
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
$941
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
TV e Internet coches $44 Primero y Depozit
$647
por mes
VAT
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$824
por mes
VAT
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamento de un dormitorio en alquiler – 47 m2 – Preko Morače, Podgorica Un cómodo y funci…
$588
por mes
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Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Situado en una de las zonas más bellas para vivir en Podgorica – justo en el centro de la ci…
$529
por mes
VAT
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Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
$353
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Un apartamento amueblado de una habitación con una hermosa vista de la Catedral está disponi…
$706
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
$765
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
$1,118
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Un apartamento de una habitación totalmente amueblado está disponible para alquilar en Centr…
$645
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Moderno y totalmente amueblado apartamento de una habitación, 40 m2, situado en Pobrezje.✔ E…
$588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
$882
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Un amplio apartamento de 2 dormitorios de 64 m2 está disponible para alquilar en el moderno …
$882
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
$3,177
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$824
por mes
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Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
📍 Ubicación: Zabjelo🏠 Tamaño: 25 m2🏢 Planta: 3a (construcción sin ascensor)🛋️ Totalmente amu…
$353
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Alquiler: primer, último y depósito
$706
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
$588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamento de dos dormitorios – Podgorica, Dr. Vukašina Markovića 6 (Benetonka, cerca de Kr…
$765
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
$529
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
$706
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
El apartamento está situado en Zabjelo, Iva Vizina Street, todo nuevo, nunca trasladado, apa…
$588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
$588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
$647
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Un luminoso y funcional apartamento de una habitación de 38 m2 está disponible para alquilar…
$506
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$588
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
$471
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
$765
por mes
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Un apartamento de 50 m2 de una habitación se alquila en Momišići. El apartamento está situad…
$1
por mes
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