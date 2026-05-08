Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Condado de Miami-Dade
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Condado de Miami-Dade, Estados Unidos

;
Miami
410
411 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 45 m²
Un apartamento de una habitación sin muebles de 45m2 está disponible para alquilar en Zagori…
$470
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 50 m²
Un apartamento de 50m2 está disponible para alquilar en el tercer piso del edificio Milmedik…
$586
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
🏡 Apartamento estudio en alquiler – Zabjelo, Podgorica💶 330 € / Mensual📐 32 m2 ✨ Se puede al…
$387
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 45 m²
Un apartamento totalmente amueblado de 45m2 está disponible para alquilar en City Kej. El ap…
$469
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 50 m²
Un apartamento de 50m2 de una habitación está disponible para alquilar en Zagorič, en una ex…
$529
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 40 m²
Un apartamento de una habitación totalmente equipado de 40m2 está disponible para alquilar e…
$586
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Alquiler: Primero + depósito
$412
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamento de un dormitorio en alquiler – 47 m2 – Preko Morače, Podgorica Un cómodo y funci…
$588
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
📍 Ubicación: Ciudad kvart💶 Alquiler mensual: 600 € Un apartamento moderno y totalmente amueb…
$706
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Amplio y luminoso apartamento situado en el corazón de City Kvart. Cuenta con dos confortabl…
$1,294
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Una casa de 240m2 se alquila en una parcela de 650m2 en el barrio Donja Gorica de Podgorica.…
$1,765
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
$1,294
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$824
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Oficina 98 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 98 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 98 m²
Para alquiler – espacio de oficina totalmente amueblado con una superficie de 98m2, situado …
$2,353
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
$706
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Un apartamento de 50 m2 de una habitación se alquila en Momišići. El apartamento está situad…
$1
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
$588
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
$1,118
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 282 m² en Miami, Estados Unidos
Propiedad comercial 282 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 282 m²
Un espacio comercial de 282 m2 está disponible para alquilar en Stari Aerodrom, Bemax Buildi…
$5,295
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
$565
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
$647
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
$447
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$647
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Un apartamento de 35 m2 de una habitación está disponible para alquilar en Stari Aerodrom, c…
$471
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$588
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Un dormitorio para puro
$494
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
$765
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Un amplio y lujoso apartamento de tres dormitorios de 95 m2 está disponible para alquilar en…
$1,765
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Área 65 m²
Amplio y luminoso apartamento de dos dormitorios situado en una de las zonas más deseadas de…
$588
por mes
VAT
Dejar una solicitud
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
$3,059
por mes
VAT
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Condado de Miami-Dade

apartamentos
casas independientes
bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir