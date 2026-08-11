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Buying a business in the USA

Estados Unidos Estados Unidos
Plazo de obtención: de 18 meses
Costos: de
$120,000
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Residencia permanente
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Sobre el Programa de Inmigración

Tenga en cuenta que el gobierno de Estados Unidos no proporciona una residencia permanente, o la ciudadanía a las personas que han comprado o iniciado un negocio en Estados Unidos!

El gobierno de Estados Unidos ofrece visas de residencia temporal o permanente a empresarios extranjeros que quieren comprar y operar un negocio listo en los Estados Unidos. Las visas más populares son E-2, L-1.

E-2 VISA

En comparación con otros programas de inversión, la visa de inversionista E-2 en EE.UU. tiene una serie de ventajas considerables que simplifican el proceso de su procesamiento y lo ponen más a disposición de los empresarios que pueden solicitar la visa E-2. En primer lugar, el tiempo de procesamiento de aplicaciones es relativamente corto - hasta tres-cuatro meses. Otro beneficio innegable, que distingue la visa de inversionista E-2 de los otros, es la cantidad relativamente pequeña de dinero de inversión. Se cree que esta cantidad debe ser aproximadamente igual a 100 mil dólares.

L-1 VISA

La visa L1 para empresarios extranjeros permite principalmente a las empresas multinacionales enviar a sus ejecutivos del extranjero para trabajar en ramas de la empresa en los Estados Unidos. Sin embargo, obtener una visa L1 le permite invertir en la economía de los Estados Unidos y esperar ser elegible para la residencia permanente. L1 es una visa para no residentes, que se emite por un período de hasta tres años con la posibilidad de solicitar una prórroga.

La principal diferencia entre la visa L1 y la visa E es que la visa L1 es una visa de trabajo, pero le permite iniciar un nuevo negocio en los Estados Unidos como rama de una empresa extranjera para trabajar allí como gerente. Mientras que la visa E requiere que inviertas en la creación de un nuevo negocio o comprar uno existente y crear nuevos empleos. O puede invertir en un negocio sin fines de lucro para aumentar su nivel de rentabilidad.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 18 meses
Costos
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de
$120,000
Ingresos adicionales
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Hay
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